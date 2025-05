Laifen Mini. Kompaktowa suszarka idealna na lato i nie tylko

Oto Laifen Mini, czyli suszarka, która łączy w sobie siłę, technologię i wygodę. Lato to ten czas, kiedy wszystko chcemy robić szybciej, lżej i z większym luzem. Dotyczy to też codziennej pielęgnacji, zwłaszcza gdy jesteśmy w biegu – w podróży, na działce, z dziećmi, na festiwalu. Właśnie z myślą o takich sytuacjach do Polski trafiła prezentowana nowość od marki Laifen. Brzmi jak bajka? Trochę tak, ale tym razem bajka ma silnik bezszczotkowy, tryb dziecięcy i waży zaledwie 299 gramów.

Kompaktowa suszarka Laifen Mini.

Suszarka, która nie udaje. Laifen Mini po prostu działa

Laifen Mini z zewnątrz wygląda jak designerski gadżet – pastelowy róż albo subtelna zieleń, matowe wykończenie, kompaktowa forma. Ale niech Was to nie zwiedzie – to nie jest zabawka. W środku znajdziemy wydajny silnik bezszczotkowy oferujący prędkość na poziomie 110 tys. obrotów na minutę i moc wynoszącą aż 1100 W. Co to oznacza w praktyce? Strumień powietrza z prędkością 19 m/s suszy włosy szybko i dokładnie, a jednocześnie nie wypala ich na wiór.

To ważne, zwłaszcza kiedy nie mamy czasu stać nad suszarką przez 20 minut. Wystarczy kilka chwil i włosy są suche – i to bez efektu miotły, dzięki zaawansowanemu generatorowi jonów ujemnych. Ich zadaniem jest domykanie łusek włosa, czyli mniej puszenia, więcej blasku i miękkości.

3 tryby, w tym dziecięcy. Temperatura pod kontrolą

Laifen Mini oferuje trzy tryby pracy – klasyczny, cykliczny (gorące i zimne powietrze na zmianę) oraz specjalny tryb dziecięcy. Ten ostatni to coś, czego brakuje w wielu urządzeniach – delikatne suszenie w niskiej temperaturze (38°C lub 48°C), dostosowane do wrażliwej skóry dziecka. Dzięki temu maluch nie narzeka na gorące powietrze, a rodzice mają spokojną głowę. Suszarka mierzy temperaturę 100 razy na sekundę, by uniknąć przegrzania i chroni włosy przed zniszczeniem.

Cicha, lekka, podróżna – czyli wakacyjny must-have

Ważnym plusem Laifen Mini jest cicha praca – tylko 61 dB. To naprawdę niewiele, więc spokojnie można jej używać, gdy inni jeszcze śpią albo wieczorem, kiedy dom już się wycisza. A jeśli do tego dołożymy wagę 299 gramów i wymiary 21,8 x 7,6 x 6,1 cm, robi się z tego idealna suszarka do walizki, plecaka czy nawet większej kosmetyczki.

W zestawie znajdziemy też magnetyczny koncentrator (czyli nasadkę ułatwiającą stylizację na szczotce) oraz podróżny pokrowiec, który chroni urządzenie w transporcie. Producent pomyślał też o wygodzie – długi kabel (1,8 m), uchwyt do zawieszenia, nieślizgająca się obudowa z nylonu i włókna szklanego – wszystko tu jest przemyślane.

Cena i dostępność Laifen Mini? Miłe zaskoczenie

Laifen Mini debiutuje w Polsce w sugerowanej cenie 349 zł. Jak na urządzenie, które łączy zaawansowaną technologię z funkcjonalnością i designem, to naprawdę uczciwa oferta – zwłaszcza, że w tym przedziale trudno znaleźć coś równie kompaktowego, skutecznego i dobrze zaprojektowanego. Do domowej łazienki? Jasne. Na wakacje? Tym bardziej. A jeśli dziecko ją polubi – no cóż, trzeba będzie kupić drugą. I na koniec dystrybucją zajmuje się firma 4cv Mobile, a suszarkę znajdziemy zarówno w sklepie marki, jak i u wybranych partnerów, więc… czy się skusicie?