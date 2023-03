Już dziś Lech Poznań rozegra prawdopodobnie jeden ze swoich najważniejszych spotkań w historii klubu. O godzinie 21:00 rozpocznie spotkanie ze szwedzkim Djurgardens IF w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Gdzie oglądać spotkanie Lech Poznań vs Djurgardens IF? Czy Kolejorz obroni swoją twierdzę?

Historyczny awans w polskiej piłce klubowej

Awans poznańskiego Lecha do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy był historycznym wydarzeniem w polskiej piłce klubowej. Poznaniacy jako pierwsza drużyna od przeszło 30 lat, gra wiosną więcej niż jedną rundę w rozgrywkach europejskich. Podróż ta była bardzo ciekawa i pełna emocji, bo przecież Lech wyszedł z grupy, w której był m.in. Villarreal i był bardzo bliski jej wygrania.

Gol Mikaela Ishaka dał awans Lechowi do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Fot. Twitter @LechPoznan

W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Kolejorz zmierzył się z Bodo/Glimt, które do LKE trafiła z Ligi Europy. W teorii drużyna z Norwegii była więc faworytem tego pojedynku, jednak w pierwszym spotkaniu na ziemi skandynawskiej padł bezbramkowy remis, a w rewanżu przy Bułgarskiej, pomimo przewagi przyjezdnych, to Lech strzelił gola i awansował dalej.

Teraz przyszła pora na pojedynek Lech Poznań vs Djurgardens IF!

Gdzie za darmo oglądać mecz Lech Poznań vs Djurgardens IF?

Kto jest faworytem tego spotkania? Chciałoby się powiedzieć, że jest to Lech Poznań, ponieważ Ekstraklasa gra już od kilku kolejek i zawodnicy Kolejorza są w rytmie meczowym. Djurgardens IF, jak i poprzednio Bodo/Glimt, w takim rytmie nie jest, ponieważ ligi w krajach skandynawskich mają przerwę. Czy Poznaniacy zdołają to wykorzystać?

Mecz Lech Poznań vs Djurgardens IF rozpocznie się o 21:00. Gdzie oglądać go za darmo? Spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej pod tym linkiem. Pojedynek obu drużyn będzie też dostępny na platformie ViaPlay.

Lech Poznań vs Djurgardens IF. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Źródło: opr. wł./#1 zdjęcie w tekście