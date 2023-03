Bomba transferowa! Messi odejdzie z PSG? Nieoczywisty kierunek

W końcu Leo Messi może powiedzieć, że wygrał wszystko, co mógł w barwach klubowych i reprezentacyjnych. Pora na nowe wyzwania? Jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że Argentyńczyk wróci do Barcelony. Teraz sugeruje się, że Messi odejdzie z PSG, ale nie to Hiszpanii.

Leo Messi odejdzie z PSG?

Poprzedni rok był dla Leo Messiego bardzo udany, ponieważ podczas Mistrzostw Świata 2022 w Katarze Argentyna wygrała trofeum mistrzów i na stale zapisała się w piłkarskim panteonie. Grubą linią zapisał się tam też Leo Messi, który w końcu zdobył najważniejszy tytuł w świecie piłki nożnej.

Bomba transferowa! Argentyńczyk odjedzie z PSG? Nieoczywisty kierunek. Źródło: PSG

Przeczytaj także: Bayern Monachium vs PSG. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiono o tym, że Leo Messi odejdzie z PSG i wróci do swojej ukochanej Barcelony i właśnie w drużynie ze stolicy Katalonii stworzy z Robertem Lewandowskim zabójczy duet. Polak w jednym z wywiadów powiedział, że chce przed końcem kariery zagrać w jednym klubie z Argentyńczykiem. Jak podaje “Daily Mail” mistrz świata otrzymał bardzo lukratywną ofertę i to z USA!

MLS stoi otworem, pieniądze nie są problemem

Piłka nożna w Stanach Zjednoczonych nie jest tak popularna, jak na całym globie, ale kibiców tego sportu w USA stale przybywa. Powodem jest nie tylko dobra gra reprezentacji na MŚ, ale również fakt, że największe sławy piłki nożnej pod koniec kariery wybierają właśnie ten kierunek. Mówi się o tym, że taką samą drogę wybierze Leo Messi.

Messi odejdzie z PSG? Pojawiła się lukratywna oferta. Źródło: C. Gavelle/ PSG

Argentyńczyk pomimo tego, że ma już 36 lat, co na sportowca to spora liczba, to prezentuje bardzo dobrą formę. Wydaje się, że do emerytury jeszcze daleko, chociaż jak podaje “Daily Mail” z MLS spłynęła do niego bardzo lukratywna oferta, której raczej nie będzie mógł odrzucić. Amerykanie chcą za wszelką cenę ściągnąć gwiazdę takiego formatu do swojej ligi, a pieniądze nie mają być tutaj żadną przeszkodą.

Przykład Cristiano Ronaldo pokazał, że jeśli kwota jest odpowiednia, to można zagrać nawet na końcu świata.

Zdjęcie główne: PSG/zdjęcie w tekście: PSG