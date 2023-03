Już dziś przed nami wielki mecz rewanżowy. Na Allianz Arena Bayern Monachium zmierzy się z Paris Saint-Garmain. W pierwszym spotkaniu padła jedna bramka i to na korzyść Bawarczyków. Czy Paryżanie dadzą radę powrócić do żywych? Gdzie za darmo oglądać mecz Bayern Monachium vs PSG? O której początek spotkania?

Paryż zapłacze, ale ze szczęścia czy z bólu?

Fani paryskiej drużyny w ostatnim czasie nie przeżywają dobrego okresu, ponieważ w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Neymar nie zagra już do końca sezonu, ponieważ musi poddać się operacji naprawy więzadeł. Tak zadecydował klub oraz zawodnik. PSG nie będzie mogło skorzystać z usług jednego ze swoich liderów, a ten z pewnością by się przypadł. Dziś okaże się jednak, czy przy Parku Książąt będzie świętowany awans.

Bayern Monachium vs PSG. Gdzie oglądać mecz za darmo? Fot. PSG

PSG będzie musiało odrobić jednobramkową stratę, którą udało się zdobyć Bayernowi Monachium w pierwszy, wyjazdowym spotkaniu w Paryżu. Jedyną bramkę w tamtym meczu zdobył Kingsley Coman. Dziś jednak PSG od początku spotkania będzie mogła skorzystać z Kyliana Mbappe, ponieważ w pierwszym meczu pojawił się on dopiero w drugiej połowie. Powodem były kłopoty ze zdrowiem. Mecz Bayern Monachium vs PSG z pewnością będzie ciekawy!

Gdzie za darmo oglądać mecz Bayern Monachium vs PSG?

PSG od wielu lat próbuje wygrać Ligę Mistrzów i za każdym razem odpada na kilka kroków przed finałem. Czy tym razem będzie inaczej? Czy bez Neymara Leo Messi i Kylian Mbappe poprowadzą Paryżan do zwycięstwa? Będzie trudno, ponieważ mecz ten rozegrany zostanie na Allianz Arena, jednak obaj zawodnicy są w wyśmienitej formie.

Gdzie więc za darmo oglądać mecz Bayern vs PSG? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie ono transmitowane na kanale TVP 1 oraz na stronie TVP Sport. Transmisja będzie również dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Zdjęcia: PSG