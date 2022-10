Lech Poznań vs Hapoel Beer Szewa – gdzie oglądnąć mecz na żywo?

Sprawa awansu z grupy C w Lidze Konferencji Europy w dalszym ciągu jest otwarta. Poznański Lech obecnie zajmuje w niej drugie miejsce. Dzisiejszym przeciwnikiem polskiej drużyny będzie wicemistrz Izraela. Gdzie oglądać spotkanie Lech Poznań vs Hapoel Beer Szewa. O której rozpocznie się spotkanie?

Kolejorz daje nadzieje na awans

Gra Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy może napawać kibiców optymizmem. W pierwszym meczu Kolejorz przegrał w ostatnich minutach z Villarrealem 4 do 3, i był bardzo blisko sensacyjnego remisu z hiszpańskim klubem. Kolejna kolejka, w której poznański klub zmierzył się z Austrią Wiedeń, pokazała, że Kolejorz jest w formie. Podopieczni Johna van den Broma wygrali to spotkanie aż 4 do 1.

Czy Lech wygra kolejny mecz w Lidze Konferencji Europy?

Taka gra z pewnością może się podobać, zwłaszcza, że przekłada się ona na wyniki na arenie europejskiej. Dziś jednak poznański Lech będzie znowu musiał zagrać bezbłędnie, ponieważ ich przeciwnikiem w trzeciej kolejce Ligi Konferencji Europy będzie Hapoel Beer Szewa. Gdzie oglądać spotkanie Lech Poznań vs Hapoel?

Gdzie oglądać na żywo mecz Lech Poznań vs Hapoel Beer Szewa?

Spotkanie z Hapoelem będzie dla Lecha Poznań szansą na umocnienie swojej pozycji na drugim miejscu w grupie C. To oczywiście oznacza zwiększenie szans na awans do kolejnej rundy. Czy kibice na Bułgarskiej ponownie poniosą Lecha do zwycięstwa? Miejmy nadzieję, ponieważ poznański klub działa nie tylko na swoją korzyść, ale również dla dobra polskiej piłki klubowej.

Przeczytaj także: Polska awansowała w rankingu UEFA! Dobre wieści dla polskiej piłki!

Gdzie i o której oglądać mecz Lech Poznań vs Hapoel Beer Szewa? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45 i będzie transmitowane w TVP Sport, na stronie internetowej TVP Sport oraz w telewizji ViaPlay.

Lech zagra z Hapoelem w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Fot. Lech Poznań

Źródło: opr. wł./ Zdjęcie: Lech Poznań @Twitter