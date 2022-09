Już dziś Lech Poznań rozpocznie swoje zmagania w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Pierwszym przeciwnikiem Kolejorza będzie Villarreal. Gdzie oglądać spotkanie Lech Poznań vs Villarreal? Mecz rozpocznie się o 18:45!

Poznaniacy wyruszają do Hiszpanii

Pomimo tego, że poznański Lech nie prezentował dobrej piłki i wszyscy myśleli, że to właśnie Raków, a nie Lech przejdzie do kolejnej rundy, to Kolejorz jednak trafił, tam, gdzie liczyli na to fani – do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Właśnie dziś podopieczni Johna van den Broma rozpoczną swoje zmagania w tej fazie rozgrywek. Na pierwszy ogień idzie Villarreal.

Lech Poznań vs Villarreal. Gdzie oglądać spotkanie na żywo?

Nie ma się co oszukiwać, Lech Poznań nie jest faworytem tego spotkania i raczej trudno będzie o zwycięstwo na Estadio Ciudad de Valencia. Piłka nożna jest jednak przewrotna i pokazała to, chociażby Legia Warszawa, która przecież wygrywała m.in. z Napoli w Lidze Europy. Czy Kolejorza stać na to samo? Lech Poznań vs Villarreal już dziś!

Lech Poznań vs Villarreal. Gdzie oglądać spotkanie?

Mecz Lech Poznań vs Villarreal rozpoczyna zmagania polskiego zespołu w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W grupie C, poza dwoma wspomnianymi zespołami znajduje się także Austria Wiedeń oraz Hapoel Beer Szewa. Czy poznański Lech może myśleć o awansie z takiej grupy?

Start spotkania Lech Poznań vs Villarreal zaplanowano na 18:45. Mecz będzie transmitowany jedynie w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay.

Źródło grafiki: Twitter @LechPoznan