Lech Poznań wzmacnia się dwoma reprezentantami Polski!

Lech Poznań nie może zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych. Klub ze stolicy Wielkopolski sezon 20/21 zakończył na 11. miejscu, czyli mocno poniżej swojego poziomu. Władze „Kolejorza” postanowiły powalczyć o lepsze miejsce i zdecydowali się na transfer wielokrotnych reprezentantów Polski!

Damian Kądzior trafi na Bułgarską

Jak informują polskie media, Damian Kądzior, wielokrotny reprezentant kraju wraca do rodzimej ligi. 29-letni zawodnik Polską opuścił po sezonie 17/18. Polak trafił do Dinama Zagrzeb, gdzie rozegrał 77 spotkań. W barwach chorwackiego klubu strzelił 21 bramek. Po dwóch latach gry w Chorwacji Kądzior trafił do hiszpańskiego klubu SD Eibar występującego w La Liga. Jego debiut przypadł na 12 września podczas pierwszej kolejki nowego sezonu. Przygoda z klubem z ligi hiszpańskiej trwała zaledwie 8 spotkań. W styczniu, w ramach płatnego wypożyczenia zasilił turecki Alanyaspor. W klubie z miasta Alanya rozegrał 10 spotkań.

Wszystko wskazuje na to, że Damian Kądzior zasili Lecha Poznań.

Przeczytaj także: Polski napastnik trafi do klubu regularnie grającego w Lidze Mistrzów?

Przyszła jednak pora na powrót do domu. Po wielu wojażach Damian Kądzior zdecydował się na powrót do Ekstraklasy. Nie będzie to jednak Górnik Zabrze, z którego trafił do Zagrzebia, a poznański Lech. Pomocnik ma być kluczowym wzmocnieniem klubu z Bułgarskiej, który po katastrofalnym sezonie chce odbudować swoją siłę. To jednak nie koniec transferów Kolejorza.

Lech Poznań sięga również po Arutra Sobiecha

Krzysztof Stanowski, dziennikarz sportowy, potwierdził, że podpisanie Damiana Kądziora nie będzie jedynym wzmocnieniem Lecha Poznań. Według niego do klubu z Poznania trafi także inny reprezentant kraju – Artur Sobiech. Napastnik nie przedłużył kontraktu z Fatih Karagumruk i zdecydował się na powrót na polskie stadiony.

Na Bułgarską trafi również Artur Sobiech.

Sobiech po raz ostatni w Ekstraklasie występował w sezonie 2019/20, gdzie reprezentował barwy Lechii Gdańsk. Napastnik przez 7 lat grał w Niemczech, gdzie występował przez siedem lat w Hannoverze 96, a następnie przeniósł się do SV Darmstadt 98. Teraz ma pomóc Lechowi Poznań w powrocie na szczyt!