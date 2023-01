Lepiej idź w sobotę do Lidla. Twoje auto Ci podziękuje

Przeglądałem sobie gazetki popularnych sieci sklepów i stwierdzam wprost: lepiej idź w sobotę do Lidla (14.01). Pojawi się od groma świetnych produktów, które “wzbogacą” Twój domowy warsztat samochodowy. Serio, kilka z nich powinno być “obowiązkowym wyposażeniem” nawet wtedy, gdy nie lubisz majsterkować.

Powerbank z funkcją rozruchu o pojemności 12000 mAh

Zacznę od bardzo ciekawego sprzętu, który jak już wspomniałem, jest “musi have” jeśli chodzi o przydomowy warsztat. Dlaczego tak uważam? Fakt, ostatnio zima jest dla nas raczej łaskawa, ale nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się mocny mróz, który może skutecznie uniemożliwić rozruch silnika przez rozładowany akumulator. I oczywiście, dzieje się to wtedy, gdy musimy szybko gdzieś jechać. Czas nagli, a przecież prostownik nie naładuje baterii w kilka chwil. Co wtedy zrobić? Idź w sobotę do Lidla (14.01) i kup powerbank z funkcją rozruchu, który ma aż 12000 mAh pojemności. Po co? Już tłumaczę.

Wspomniane urządzenie potrafi skutecznie pomóc nam w starcie auta, które ma całkowicie rozładowany akumulator. Mowa o pojazdach z silnikiem benzynowym o pojemności do trzech litrów i motorem diesla o pojemności do dwóch litrów. Krótko mówiąc, mówimy raczej o bardzo popularnej grupie samochodów w naszym kraju. Jak to działa? Powerbank z Lidla “daje” wysoki impuls prądu, który pomaga w rozruchu silnika. A kiedy już samochód będzie uruchomiony, alternator (o ile jest sprawny) skutecznie naładuje nasz akumulator.

Dodatkowo, w zestawie znajduje się przewód do ładowania smartfonów (z najpopularniejszymi końcówkami) oraz “gniazdo zapalniczki”, które pomoże nam np. w uruchomieniu nawigacji, kamery samochodowej czy CB Radia. Sprzęt ten został wyposażony również w kilka portów USB, które również przydadzą się, gdy chcemy naładować nasz smartfon lub tablet. Co tu dużo pisać, taki powerbank z funkcją rozruchu dostępny w Lidlu jest naprawdę funkcjonalnym sprzętem, który może “uratować nas” w trudnych chwilach. Cena? Powerbank z Lidla został wyceniony na 249 złotych. Szczegóły na temat tego modelu znajdziecie na stronie produktowej – Ultimate Speed powerbank z Lidla.

Lepiej idź w sobotę do Lidla. Kupisz Powerbank z funkcją rozruchu o pojemności 12000 mAh

Lepiej idź w sobotę do Lidla (14.01). Oto kolejne produkty związane z motoryzacją, które warto kupić

Jeśli sam powerbank z funkcją rozruchu Wam nie wystarcza, to może sprawdzicie prostownik, który również takową funkcję posiada? Jest przeznaczony zarówno dla posiadaczy motocykli, jak i samochodów. Jego dużym atutem jest to, że działa automatycznie. W skrócie, sam rozpoznaje akumulator i ładuje go tak, aby proces ten trwał bardzo krótko. Jego cena to 279 złotych. Warto zauważyć, że prostownik z funkcją wspomagania rozruchu ma aż trzy lata gwarancji.

W ofercie Lidla w sobotę pojawi się również prosty w obsłudze hydrauliczny podnośnik stemplowy, który cechuje się siłą podnoszenia do trzech ton. Dodatkowo posiada zawór bezpieczeństwa, który zapobiega przeciążeniu oraz 2-częściową dźwignię podnoszącą. Cena? 99 złotych.

Jeśli zależy Wam na tanim, naprawdę tanim prostowniku, bez dodatkowych funkcji, może zainteresować Was model z wyświetlaczem, który w sobotę, 14.01 będzie kosztował 59,90 zł. Warto, bowiem teraz można go kupić w sklepie online, jednak cena jest o 10 zł wyższa. Jeśli i tak Was interesuje, podsyłam link – Ultimate Speed Prostownik elektroniczny z wyświetlaczem z Lidla. Model ten sprawdzi się w przypadku sprawnego podładowania akumulatora o napięciu 12 V lub 6 V oraz 8-250 AH. W tym przypadku również otrzymujemy trzy lata gwarancji.

Lepiej idź w sobotę do Lidla. Kupisz prostownik 10 zł taniej.

W sobotę w Lidlu pojawią się praktyczne produkty do przydomowego warsztatu

Analizując nadchodzącą ofertę Lidla znalazłem jeszcze dwa fajne produkty, które mogą zainteresować majsterkowiczów. Pierwszy z nich przyda się szczególnie osobom samodzielnie wymieniającym olej silnikowy. Udając się w sobotę, 14.01 do Lidla będziecie mogli kupić pompę oleju 12 V, która skutecznie opróżni wasz silnik ze zużytego oleju. W zestawie znajduje się pompa oraz spiralny przewód z zaciskami podłączenowymi. Są również węże: zasysający i odpływający. W skrócie, macie wszystko, by wymienić olej w waszym aucie, ale i nie tylko. Pompa do wymiany oleju jest dostępna również za pośrednictwem strony internetowej Lidl. Jej cena wynosi 69,90 zł.

I ostatni produkt, który można rozważyć. Chodzi o mini kompresor 12V za 79,90 zł. Jak sama nazwa mówi, możecie za jego pomocą napompować opony rowerowe i samochodowe, ale także piłki, materace i wszystkie inne produkty, które wymagają powietrza.

Lepiej idź w sobotę do Lidla. Twoje auto Ci podziękuje

