Lidl zmiata rywali z planszy. Monsieur Cuisine Smart za 1999

Wielokrotnie pisaliśmy tutaj o robocie wielofunkcyjnym Monsieur Cuisine Smart. Przez wielu nazywany Lidlomix, bo, jak sama potoczna nazwa sugeruje, jest alternatywą dla Thermomixa. Lidl wystartował z promocją, dzięki której do środy, 14.06 będziecie mogli kupić ten sprzęt o 500 złotych taniej. Jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni!

Robot kuchenny w domu jest niezwykle praktycznym urządzeniem. Wyręcza nas w wielu kuchennych zadaniach, które nie należą do najprzyjemniejszych. Wspomniany Lidlomix za sprawą wbudowanego ekranu oraz tego, że współpracuje z aplikacją instalowaną na nasze smartfony, może być wykorzystywany np. do przygotowania zup, makaronów, dżemów, wypieków i wielu, wielu innych kulinarnych dzieł. A to za sprawą wielu praktycznych funkcji, takich jak gotowanie na parze i sous vide, mielenie, siekanie, zagniatanie, a nawet smażenie. Jak widać, sporo tego. Jakby tego było mało, za sprawą sporej mocy (1200 W) nie straszne są mu zadania związanie z przerobieniem ciasta o wadze do jednego kilograma! Jeśli nie wierzycie, zobaczcie jak ogromną bazę przepisów Monsieur Cuisine posiada potocznie nazywany Lidlomix.

Tak czy inaczej, wszyscy wiemy, że sprzęt jest fajny i naprawdę ułatwia przygotowanie wielu dań – nikt temu nie zaprzeczy. Niestety, wiele osób już na starcie rezygnuje z potencjalnego zakupu robota kuchennego, gdyż cena takiego urządzenia jest wysoka. A jednak, w ofercie Lidla od dziś do środy (czasu jest więc mało) możemy zostawić w kieszeni 500 złotych, bowiem sieć marketów obniżyła jego cenę do 1999 zł. Prosta kalkulacja – rywale nie mają szans. Dostajemy sprzęt wykorzystujący Wi-Fi, mamy dotykowy 8-calowy ekran i najważniejsze – 855 przepisów w języku polskim na różne dania.

Warto również dodać, że w sklepach Lidl znajdziemy dodatkowe akcesoria, które jeszcze bardziej rozbudowują funkcjonalność Monsieur Cuisine Smart. Mam na myśli między innymi nasadkę tnącą z tarczą ze stali nierdzewnej czy przystawkę sokownika parowego. Brzmi ciekawie, prawda? Też mi się tak wydaje.

Podsumowując, wielofunkcyjny robot kuchenny SILVERCREST dostępny jest od 12 do 14.06 (środa) za 1999 zł o ile użyjecie aplikacji Lidl Plus. Jest to najniższa cena z ostatnich trzydziestu dni.