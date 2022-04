Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów za nami, więc teraz na arenę wkracza Liga Europy. Dziś rozegrane zostaną cztery spotkania, które na pewno dadzą nam sporo emocji. Wśród dzisiejszych spotkań znajdziemy m.in. pojedynek FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt oraz spotkanie RB Lipsk vs Atalanta. Gdzie oglądać dzisiejsze spotkania?

Liga Europy. Zaczynamy spotkaniem Lipsku, potem przenosimy się do Portugalii

Pierwszym spotkaniem ćwierćfinałowym jest pojedynek RB Lipska z Atalantą. Niemiecki klub nie wystąpił w 1/8 finałów, ponieważ Spartak Moskwa, z którym miał się pojedynkować, został zdyskwalifikowany z rozgrywek. Oczywiście miało to związek z atakiem Rosji na Ukrainę, dlatego też wszystkie rosyjskie drużyny piłkarskie zostały wydalone z jakichkolwiek rozgrywek w ramach sankcji. Można więc napisać, że klub z Lipska będzie bardziej wypoczęty. To może być plus dla Atalanty, która po swojej stronie będzie miała rytm meczowy. Włoski klub wygrał trzy ostatnie spotkania. Początek meczu o 18:45.

Kolejnym spotkaniem będzie pojedynek portugalskiego klubu SC Braga z Glasgow Rangers. Malowniczy stadion w Bradze z pewnością będzie ozdobą tego pojedynku. Braga do ćwierćfinału Ligi Europy dostała się dzięki wygranym dwumeczu z AS Monaco. Zespół wygrał ostatnie dwa mecze. Z kolei szkocki klub zajmuje obecnie drugie miejsce w Szkockiej Premiership i ustępuje jedynie Celticowi, do którego traci 6 punktów. Ostatni mecz Rangers przegrali i było to właśnie spotkanie ze swoim odwiecznym rywalem. Faworyta ciężko wybrać, ale jednak wydaje się, że jest to SC Braga. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 21:00.

Liga Europy. Gdzie oglądać mecze ćwierćfinałowe?

Barcelona wygra w Niemczech? Lyon zdoła podbić Londyn?

FC Barcelona przyzwyczaiła, że o tej porze raczej gra w Lidze Mistrzów, jednak w tym sezonie to właśnie Liga Europy jest jej sceną. W dzisiejszym meczu podopieczni Xavi’ego zmierzą się z niemieckim Eintrachtem Frankfurt. Patrząc na ostatnią formę katalońskiego klubu, to właśnie Blaugrana jest faworytem tego spotkania. Dwa tygodnie temu na wyjeździe pokonali przecież Real Madryt aż 4 do 0. Eintracht z kolei ostatnie trzy mecze w lidze zremisował, dlatego też o zwycięstwo może być bardzo trudno. Mecz rozpocznie się o 21:00.

Kolejnym bardzo ciekawym spotkaniem jest pojedynek West Ham’u United z Lyonem. Pojedynek ten może być ciekawy dla polskich kibiców, ponieważ bramki londyńskiego klubu borni Łukasz Fabiański. W ostatnich trzech meczach angielski klub melduje się z bilansem 2-1. Porażki doznał z rąk Tottenhamu. Lyon z kolei w swojej lidze zajmuje dopiero 9 lokatę. W ostatnim ligowym spotkaniu pokonał Angers 3 do 2. Wydaje się, że faworytem tego pojedynku będzie angielski klub. To spotkanie również rozpocznie się o 21:00.

Liga Europy. Gdzie oglądać?

Liga Europy rozpoczyna swoje granie o 18:45 meczem Atalanty z RB Lipskiem. Zarówno ten, jak i wszystkie mecze będą transmitowane na kanałach ViaPlay.