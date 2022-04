Robert Lewandowski w Barcelonie? Coraz więcej szczegółów!

Robert Lewandowski coraz częściej łączony jest z transferem do FC Barcelony. Kataloński klub widzi w swoich szeregach polskiego napastnika i podobno szykuje ofertę dla obecnego klubu kapitana reprezentacji Polski. Do Bayernu Monachium miałby powędrować obrońca.

Barcelona chce zbić cenę młodym zawodnikiem

Przyszłość kapitana reprezentacji Polski w Bayernie Monachium nie jest do końca znana. Robert Lewandowski barwy bawarskiego klubu nosi od 2014 klubu i wiele wskazuje na to, że ta historia wkrótce się zakończy. Polak nie może dogadać się z klubem w sprawie nowego kontraktu. Czasu jest coraz mniej, ponieważ obecna umowa dobiega końca już w czerwcu 2023 roku.

Robert Lewandowski jest mocno sfrustrowany całą tą sytuacją, ponieważ twierdzi, że klub nie zachowuje się do końca fair. Oczywiście kością niezgody są pieniądze oraz długość nowego kontraktu. Napastnik chce zarabiać więcej, chociaż i tak zarabia najwięcej w zespole oraz chce podpisać kilkuletni kontrakt. Klub nie chce się na to zgodzić i oferuje tylko roczne przedłużenie kontraktu. Tym sposobem chce zapewnić sobie pole manewru, ponieważ kapitan reprezentacji Polski w przyszłym sezonie będzie miał już na karku 34 lata.

Robert Lewandowski w Barcelonie?

Obie strony są jednak zgodę w jednej kwestii. Jeśli nie uda się dość do porozumienia przed letnim okienkiem transferowym, trzeba szukać transferu. Bayern Monachium na pewno nie chciałby, aby zawodnik odszedł za darmo w 2023 roku i Lewandowski zdaje się to rozumieć. I tutaj wchodzi FC Barcelona, która od jakiegoś czasu wyraża mocne zainteresowanie usługami napastnika. Robert Lewandowski w Barcelonie to nie jest wcale scenariusz sci-fi.

Jak podaje hiszpański „Sport” Robert Lewandowski widzi swoją przyszłość w słonecznej Katalonii i z wielką chęcią przeniósłby się do Barcelony. Pozytywnie patrzy na to, co z drużyną robi nowy trener, Xavi. Brytyjski The Mirror informuje, że Bayern wycenia „Lewego” na 54 miliony euro, jednak Barcelona chciałaby obniżyć tę kwotę ze względu na ograniczone środki finansowe. Kartą przetargową miałby być zawodnik, a konkretnie boczny obrońca Sergino Dest. Co prawda 21-latek leczy obecnie kontuzję, ale do tej pory wystąpił w 18 spotkaniach La Liga i zaliczył trzy asysty.

Amerykanin miałby powędrować do Bayernu w pakiecie z pokaźną sumą pieniędzy.

The Mirror podaje, że jeśli Bayern nie będzie skłonny do sprzedania swojego gwiazdora za mniejszą cenę, Barcelona zwróci się w stronę Alexandre Lacazette, któremu za trzy miesiące kończy się kontrakt z Arsenalem. Robert Lewandowski w Barcelonie to wcale nie jest zła kombinacja.

