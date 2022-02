Liga Mistrzów. Lewy z Salzburgiem i szlagier na San Siro!

Po wczorajszym wieczorze z LM fani piłki nożnej najwyższych lotów szykują się na kolejną rundę. Druga kolejka ⅛ finałów zostanie rozegrana już dziś. Naprzeciw siebie stanie RB Salzburg, który na Red Bull Arena Salzburg zmierzy się z Bayernem Monachium. W drugim spotkaniu Inter zmierzy się z Liverpoolem. Liga Mistrzów to emocje, więc gdzie oglądać dzisiejsze mecze?

Liga Mistrzów. Mbappe ucisza Real, City demoluje Sporting

Wczorajsze mecze były pełne bramek i emocji. Manchester City pewnie pokonał Sporting Lizbona i z Portugalii wyjechał, strzelając gospodarzom aż pięć bramek. Strzelanie rozpoczęło się już w 7. minucie, kiedy to do bramki gospodarzy trafił Riyad Mahrez. Dziesięć minut później prowadzenie na 2:0 podwyższył Bernardo Silva. Na kolejną bramkę musieliśmy poczekać do 32. minuty, kiedy to swojego gola zdobył Phil Foden. Manchester City podwyższył prowadzenie jeszcze przed przerwą. Gola do szatni w 44. minucie ponownie strzelił Silva. Kropkę nad “i” postawił Sterling, który w 58. minucie pokonał Adana.

W drugim spotkaniu towarzyszyły nam o wiele większe emocje. PSG przez większośc spotkania dominowało nad Realem Madryt, jednak nie potrafiło wykorzystać swoich okazji. Pierwszą okazję na strzelenie gola w 17. minucie miał Mbappe, jednak Courtois obronił jego strzał. W 61. minucie PSG miało idealną okazję na strzelenie bramki, jednak Leo Messi nie wykorzystał karnego. Losy spotkania wyjaśniły się w 94. minucie, kiedy to po cudownej indywidualnej akcji Kylian Mbappe ucieszył fanów zgromadzonych w Parku Książąt. Mecz zakończył się wynikiem 1:0.

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że teraz zasada bramek strzelonych na wyjeździe została zniesiona, więc sprawa awansu jest otwarta, zwłaszcza w przypadku Sportingu.

Lewy strzeli Salzburgowi? Na San Siro szykuje się hit

Dziś kolejna kolejka spotkań. Liga Mistrzów ponownie uraczy nas wielkimi emocjami. O 21:00 rozpoczną się dwa mecze. Bayern Monachium na wyjeździe podejmie RB Salzburg. Robert Lewandowski stoi więc przed idealną okazją do powiększenia swojego dorobku bramkowego w tej edycji LM. Obecnie na swoim koncie ma 9 trafień. Wyprzedza go jedynie Sebastien Haller grający dla Ajaxy Amsterdam. Zawodnik holenderskiego klubu strzelił w tegorocznej edycji 10 goli.

W drugim meczu szykują nam się prawdopodobnie jeszcze większe emocje. Na San Siro zmierzy się Inter z Liverpoolem. Angielski klub wygrał swoją grupę bez żadnych problemów. Podopieczni Jurgena Kloppa nie przegrali żadnego meczu i z dorobkiem 18 punktów, zajęli pierwsze miejsce. Dla porównania drugie w tabeli Atletico Madryt miało ich jedynie 7! Intel z kolei zakończył fazę grupową na drugim miejscu, ustępując Realowi Madryt.

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać dzisiejsze mecze?

Liga Mistrzów gra, więc fani piłki nożnej mają powody do świętowania. Gdzie oglądać dzisiejsze mecze? Pojedynek RB Salzburg z Bayernem Monachium będzie można oglądnąć w TVP 1, na stonie sport.tvp.pl oraz na kanale Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go. Mecz Inter – Liverpool będzie transmitowany w Polsat Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box Go.

