Liga Mistrzów. Villarreal i Liverpool zagrają o finał! Gdzie oglądać?

Po wczorajszym wspaniałym widowisku na Etihad Stadium czekają nas kolejne emocje, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. W swoim pierwszym półfinałowym spotkaniu Liverpool zmierzy się na Anfield z Villarrealem. Gdzie oglądać to spotkanie?

Szykuje nam się wspaniałe widowisko?

Wydaje się, że bardzo trudno będzie przebić to, co wczorajszego wieczora działo się na Etihad Stadium. Manchester City mierzył się na swoim boisku z Realem Madryt i powiedzieć, że dostaliśmy niesamowite widowisko, to tak jakby nic powiedzieć. Obie drużyny dały pokaz ofensywnej piłki, którą doceni każdy kibic futbolu. Spotkanie ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Manchesteru City, który pokonał Real Madryt 4:3.

Przeczytaj także: Man City – Real Madryt. Fantastyczny półfinał LM 2022

Dziś czeka nas jednak kolejne półfinałowe spotkanie, które również może przynieść nam sporo emocji. Na Anfield Liverpool zmierzy się z Villarrealem, który niespodziewanie pokonał Bayern Monachium. Nie można więc powiedzieć, że hiszpański zespół jest tutaj skazywany na porażkę, choć nie ma co ukrywać, że to właśnie gospodarze są faworytami tego spotkania. Czy hiszpański klub poradzi sobie z The Reds?

Liverpool – Villarreal? Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Swoim awansem do półfinału Ligi Mistrzów klub z Vila-real zaskoczył chyba wszystkich. Podopieczni Unai’a Emery’ego w ćwierćfinałowym spotkaniu pokonali faworyzowany Bayern Monachium. Bawarski klub do 88. minuty prowadził z hiszpańskim klubem po bramce Roberta Lewandowskiego. Taki wynik dałby im szansę zwycięstwa w dogrywce, jednak w 88. minucie Manuela Neuera pokonał Samuel Chukwueze i było po zawodach. The Reds z kolei w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pokonali Benfikę Lizbona. Wynik dwumeczu był okazały, ponieważ pojedynek między angielską a portugalską drużyną zakończył się wynikiem 6 do 4!

Kto przybliży się do walki o trofeum Ligi Mistrzów?

Gdzie oglądać więc drugi mecz półfinałowy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów? Spotkanie The Reds z Villarrealem zostanie pokazane na antenie TVP 1, stronie internetowej i aplikacji TVP Sport, na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz platformie Polsat Box Go!