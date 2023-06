Ten koszykarz ma bardzo nietypowe zainteresowania. Jest jak żaden inny

Rafał “Lipek” Lipiński to jeden z najlepszych dunkerów w historii koszykówki. Kilkukrotnie zdobywał on mistrzostwa świata we wsadach i niezliczoną ilość razy triumfował w innych konkursach. Koszykarz ma też jednak nie codzienne jak na sportowca zainteresowania, którym chce zająć się po swojej karierze.

Polak, który skacze wyżej niż gracze NBA

32-letni koszykarz pochodzący z Poznania jest znany na całym świecie, choć nie gra w żadnej profesjonalnej drużynie. Jak to możliwe? Rafał “Lipek” Lipiński jest pięciokrotnym mistrzem świata wsadów i bezsprzecznie jednym z najlepszych dunkerów w historii. W czerwcu tego roku do swojego medalowego dorobku dopisał brązowy medal MŚ.

Rafał Lipiński jest 5-krotnym mistrzem świata we wsadach. Fot. materiał BetClic Studios

Przeczytaj także: Denver Nuggets nowym mistrzem NBA!

Wsady są nieodłącznym elementem koszykówki – są efektowne i potrafią porwać nawet najbardziej melancholijną widownię. Lipek jest w tym po prostu mistrzem, a jego popisy w powietrzu doceniały takie gwiazdy jak LeBron James, Shaquille O’Neal czy Gary Payton. Pomimo tego, że ma przed sobą jeszcze kilka lat zawodowstwa, to z tym zainteresowaniem wiąże swoją przyszłość.

Koszykarz, który ma niecodzienne zainteresowania

Większość byłych sportowców po zakończeniu swojej kariery zawodowej zazwyczaj znajduje pracę w telewizji czy mediach i występuje jako ekspert dla swojej dziedziny. Lipek ma jednak inny pomysł na swoją przyszłość.

Miałem wiele kontuzji w czasie kariery, co nauczyło mnie sporo o moim ciele. Jak powstają urazy, jakie są ich skutki. W ten sposób zakochałem się w anatomii, ujęciu dobrobytu człowieka jako jednostki. Stwierdziłem, że jedyną opcją poszerzenia moich zainteresowań jest rozpoczęcie studiów lekarskich mówi Rafał Lipiński w krótkometrażowym filmie stworzonym na zlecenie BETCLIC STudios

W najnowszej produkcji poznański sportowiec opowiada o swoich początkach w świecie dunkerów i miłości do koszykówki. Krótkometrażowy film “Lipek”, którego reżyserem jest Dawid Napierała z gdańskiego studia G58, powstał na zlecenie platformy Betclic Studios.

Rafał Lipiński jest 5-krotnym mistrzem świata we wsadach. Fot. materiał BetClic Studios

Sama platforma jest nie tylko miejscem, na której udostępniane są produkcje, ale to również fundusz wsparcia dla młodych twórców. Marka Betclic przygotowała z tego względu program grantowy, którego wartość wynosi 1 milion złotych. Jeśli chcesz pokazać się w świecie filmów i dostać wsparcie od Betclic wystarczy przygotować ciekawy i oryginalny pomysł na produkcję wideo. Co ważne, program ten przeznaczony jest nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla amatorów. Na wsparcie może liczyć więc każdy – ważna jest innowacyjna twórczość.

Źródło i zdjęcia: BetClic