Logitech G502 Hero – recenzja

G502 Hero to bezsprzecznie jedna z najbardziej popularnych myszek dla graczy. Urzekła ona graczy swoją jakością wykonania, topowymi podzespołami oraz idealnym wpasowaniem się w obecne kanony “myszki dla graczy”. Czy słusznie? O tym dowiecie się z tej recenzji. Zapraszam!

G502 Hero, myszka stworzona z myślą o najbardziej wymagających graczach

Tytułowa myszka od samej premiery zachęcała mnie do zakupu. Jako zwolennik myszek symetrycznych, bądź delikatnie profilowanych (mam na myśli DM4 EVO), bowiem wygodnie mi usadowić dłoń na całej myszy. Nigdy jakoś szczególnie nie przepadałem za dodatkowym miejscem na kciuk, do czasu zakupu G502’ki. Mimo początkowych wątpliwości, iż nie będzie mi leżeć dobrze w dłoni, szybko je rozwiałem po umiejscowieniu gryzonia ma biurku. Myszka leży bardzo dobrze w dłoni. Niemalże cała jest wykonana z plastiku pokrytego matową gumą z fakturą przypominającą zbiór trójkątów. Przód myszki jest natomiast wykonany z błyszczącego plastiku.

PixArt PWM3366DM, serce naszego gryzonia

Z jednej strony to jest 3366, a z drugiej strony Logitech go podrasował i osiągnął prędkość maksymalną na poziomie 400 IPS (z ang. cali na sekundę), co daje 10.16 m/s. Taką samą prędkość osiąga PMW3389, lecz na 3389 może występować lekki smoothing przy wartościach powyżej 1800 DPI, a na 3366 tego zjawiska już nie ma. 3366 ma wzorową kompatybilność z powierzchniami i nie robi mu zbytnio różnicy, czy mamy podkładkę twardą, miękką, czy jeździmy nią po blacie. Akceleracji, interpolacji oraz jitteringu również nie uświadczymy. Myszka u mnie ma naprawdę korzystne warunki w których pracuje. Między nią, a blatem biurka leży podkładka Endorphy od SilentiumPC.

Testy, testy i jeszcze raz testy











Kształt i wykonanie Logitech G502 Hero

Korzystasz z chwytu palm grip, bądź claw grip? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco to możliwe, że G502 to myszka dla Ciebie. Jeśli chodzi o moje preferencje to nie mam swojego jednego stałego chwytu, bowiem korzystam z nich naprzemiennie. Matowy ogumowany plastik pozwala zwiększyć pewność w trakcie korzystania z owego gryzonia. Dwa przyciski znajdujące się na topie myszki są wykonane z błyszczącego plastiku, który dość szybko się brudzi. Zresztą nie tylko one, bowiem matowy plastik również ma tendencję do zbierania brudu. Przyciski jakie zastosowano w tej myszce to przełączniki marki Omron, cechujące się wytrzymałością na poziomie 50 mln kliknięć. Myszka ma subtelne podświetlenie logo, które możemy ustawić na dowolny kolor z palety 16.7 mln możliwości. Drugie widoczne podświetlenie jest na między topem, a miejscem na kciuk. Wskazuje ono z jakiego trybu DPI korzystamy. Kabel jest oczywiście wyposażony w oplot, który jest trochę sztywny, ale za idealnie pasuje do Mouse Bungee.

G502 to mysz dedykowana dla osób praworęcznych.

Niestety, G502 to myszka profilowana dla osób praworęcznych, więc osoby leworęczne muszą się skusić na coś innego, na przykład Logitech G Pro. Warto również zaznaczyć, iż owy gryzoń posiada aż 6 ślizgaczy na spodzie. Dwa na topie, dwa na środku, jeden pod kciukiem oraz jeden z tyłu. Jest to naprawdę duża ilość ślizgaczy, bowiem typowe konstrukcje korzystają z 2, bądź 3 ślizgaczy, a tutaj mamy ich 6. Sporym jej atutem jest również możliwość dołożenia ciężarków, zmieniając przy tym jej środek ciężkości, bądź po prostu wagę.

Naprawdę świetny scroll

Scroll pracuje w dwóch trybach. Pierwszy to tryb standardowy, znany z każdej myszki, czyli w trakcie poruszania nim czuć przeskok. Drugi to całkowicie luźny scroll, bez żadnego wyczuwalnego przeskoku. Sprawdza się on idealnie w momencie jak przeglądamy media społecznościowe, bądź gdy chcemy przewinąć szybko jakąś długą stronę. Sam scroll ma w sobie trzy przyciski. Jeden aktywujemy przechylając go w lewo, drugi w prawo, a trzeci klikając tradycyjnie rolkę.

G502 Hero – oprogramowanie

Oprogramowanie Logitech jest naprawdę przyjemne w użytkowaniu. Wszystko jest jasne, przejrzyste i łatwo się w nim odnajdziemy. Możemy stworzyć profile pod dane gry, programy, makra, zmienić zakres DPI itd. Oczywiście soft dostępny jest w rodzimym języku.

Screeny z oprogramowania









Specyfikacja techniczna Logitech G502 Hero

Model G502 Hero Prędkość maksymalna 10.16 m/s Częstotliwość raportowania 1000 Hz Ilość przycisków 9 + 3 (scroll) Sensor Optyczny PMW3366DM DPI 400 – 16000 Przyciski Omron 50 mln Wymiary 132 x 75 x 40 mm Waga 121 (bez kabla) Kabel Oplot (~2.1m) Powłoka Matowa / Błyszcząca Zawartość Mysz, instrukcje, dodatkowe ciężarki

Galeria zdjęć