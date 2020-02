DreamMachines DM4 EVO – recenzja

DreamMachines wyszło na przeciw aktualnym trendom, które polegają na osiągnięciu jak najniższej wagi myszki. Niemalże wszyscy producenci jak jeden mąż poszli w ślady Glorious Model O, kopiując jej wygląd i zmieniając tylko malutkie szczególiki. DreamMachines najwyraźniej uznało, że pędzenie za aktualnymi trendami nie jest dla nich i poszli oni w klasykę, czyli pełną myszkę. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do sedna, czyli recenzji myszki DreamMachines DM4 EVO. Zapraszam!

DM4 EVO, czyli myszka (prawie) idealna

DreamMachines zaskoczyło mnie tę premierą. Początkowo spodziewałem się ultra lekkiej myszki z dziurami, a tutaj tradycyjna bryła. Po dłuższej chwili spoglądania na myszkę zauważyłem, że coś mi przypomina. Zacząłem się zastanawiać co to może być, aż mnie nagle oświeciło. Przypomina ona kształtem niemalże w całości myszkę od Razera, mianowicie DeatAdder’a. Jest to jak najbardziej na plus, z racji tego, że DeathAdder to myszka, która leży naprawdę dobrze w dłoni. Tak też jest i w tym przypadku. Niestety producent zapomniał bądź specjalnie nie dodał nic, co mogło, by poprawić chwyt. Mam na myśli gumki na bocznych ściankach, bądź jakąkolwiek fakturę. Niestety nie ma nic, dlatego też przy bardziej wymagającej rozgrywce, musimy mocniej złapać myszkę, by nam się nie wyślizgnęła.

PixArt PMW3389, czyli serce myszki

Serce myszki, czyli sensor to topowy PixArt PMW3389. Jest to nic innego jak podrasowana wersja sensora PixArt PMW3360. Różnica między 3360, a 3389 jest jedynie w maksymalnej prędkości z jaką jest w stanie odczytać nasz ruch. Maksymalna szybkość dla 3360 wynosi 6.35 m/s, a dla 3389 wynosi aż 10.16 m/s. Nie wiem jak wygląda sprawa z dokładną prędkością maksymalną, bowiem na stronie producenta możemy znaleźć informację, że jest to wartość 7 m/s. Maksymalna wartość DPI z jaką może pracować sensor znajdujący się w DM4 EVO wynosi 16 000. Niezależnie od wybranej wartości nie powinny występować zjawiska akceleracji, interpolacji, czy jitteringu. Z informacji, które możemy znaleźć na stronie test-gear.pl, przy korzystaniu z DPI powyżej 1800, możemy zauważyć lekki smoothing. Ja osobiście tego nie uświadczyłem, lecz warto o tym wspomnieć. 3389 jest sensorem, który ma naprawdę małe wymagania co do powierzchni z jakiej korzystamy. Myszkę u siebie testowałem na podkładce od SilentiumPC.

Troszkę testów











Jak widać, myszka utrzymuje wartości pomiędzy 900, a 1000Hz bez problemu.

Kształt i wykonanie gryzonia DreamMachines DM4 EVO

Bryła myszki DreamMachines DM4 EVO, jest typowa dla chwytu palm grip, lecz wszystkie inne chwyty również będą odpowiednie dla tej myszki. Top myszki jest wykonany z matowego plastiku, a boki natomiast już nie posiadają matu. Przyciski od zmiany DPI, które znajdują się na górze myszki, zostały wykonane z matowego plastiku, a boczne przyciski z błyszczącego. Zostały tutaj zastosowane przełączniki marki HUANO Blue o wytrzymałości 20 000 000 kliknięć. Scroll natomiast posiada dwa kawałki gumy rozdzielone po środku plastikiem, który z jest podświetlany. Feeling scrolla jak i przycisków jest naprawdę przyjemny, co jest na plus. Myszka jest wyprofilowana po prawą dłoń, więc niestety osoby leworęczne muszą się skusić na coś innego.

DreamMachines DM4 EVO – wyposażona jest między innymi w podświetlenie LED. Niestety osoby leworęczne nie ułożą komfortowo na niej dłoni

Myszka posiada podświetlenie RGB, które znajduje się na scrollu, logo oraz spodzie myszki. Na rewersie myszki znajdziemy 4 ślizgacze, dwa małe na topie, jeden malutki przy sensorze oraz jeden duży na dole. Przy środkowym ślizgaczu znajduje się guzik do włączenia/wyłączania podświetlenia LED. DreamMachines DM4 EVO posiada kabel typu sznurówka, który sprawia naprawdę dobre wrażanie, lecz miałem problem z włożeniem go do mojego mosue bungee. Podczas użytkowania naprawdę przyjemnie mi się grało, jak i pracowało. Sporym minusem tej myszki jest to, że naprawdę szybko się palcuje, lecz równie łatwo pozbyć się śladów użytkowania.

Oprogramowanie DreamMachines DM4 EVO

Co, by tu nie pisać, oprogramowanie to tylko… oprogramowanie. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, lecz spełnia swoją rolę. Możemy w nim ustawić kolor podświetlenia, raportowanie, prędkość, makra itd. Czyli wszystko to na co powinno pozwolić każde oprogramowanie od myszki. Design aplikacji jest mocno minimalistyczny, żadnych zbędnych grafik, tło jednolite. Jest okej, ale szału nie robi. Najważniejsze, że jest proste w obsłudze, bo to akurat o to zadbano jak widać. Cały soft jest w Języku Polskim, ale tutaj nie ma czemu się dziwić, bowiem DreamMachines to Polski producent. Podczas korzystania z oprogramowania nie uświadczyłem żadnych błędów w działaniu.

Screeny z softu zawsze spoko









Specyfikacja techniczna DreamMachines DM4 EVO

Model DM4 EVO Prędkość maksymalna 7.0 m/s Częstotliwość raportowania 1000 Hz Ilość przycisków 7 + scroll Sensor Optyczny PMW3389 DPI 400, 800, 1200, 2400, 16000 LOD (lift off distance) ~1.8 mm Przyciski Huano 20 mln Wymiary 126 x 63 x 40 mm Waga 97 gramów (bez kabla) Kabel Sznurówka (~1.8m) Powłoka Matowa Zawartość Mysz, instrukcje, dodatkowe ślizgacze

Galeria zdjęć