Pandemiczne czasy apokalipsy raczej minęły. Nie wszyscy jednak wrócili do biur. Są jednak sytuacje, które wymagają od nas pokazania innim współpracownikom… chociażby tego, jak wyglądamy. W takich przypadkach pomoże nowa kamera Logitech Sight. Jest to sprzęt przeznaczony do sal konferencyjnych. Dzięki niej osoba pracująca online będzie mogła poczuć się tak, jakby była obecna w biurze. Kto wie, może przy jakiejś aktualizacji oprogramowania, dodane zostaną zapachy, dzięki którym zdalnie poczujemy jak smakował barszczyk przyrządzony przez panie z HR?

Logitech Sight – biznesowa kamera do sal konferencyjnych

Żarty, żartami. Możemy je odstawić na bok, ponieważ jest to sprzęt profesjonalny, dlatego trzeba poważnie podchodzić do tematu. Prezentowany model skierowany jest do klientów biznesowych. Kamera wykorzystuje sztuczną inteligencję. Wykorzystuje kamery Rally Bar lub Rally Bar Mini aby jak najlepiej zaprezentować kadry uczestników konferencji i śledzić rozmowę. Podobno wiele osób pracujących zdalnie czuje się niekomfortowo podczas spotkań online, gdzie wiele osób uczestniczy w nim w biurze. Nowość marki Logitech ma to zmienić. Jak to możliwe?

Minęły już czasy pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zmuszeni do wirtualnych spotkań, podczas których widzieliśmy się w równych, kwadratowych ramkach wideo na ekranie komputera. W erze pracy hybrydowej, gdzie część pracowników pracuje zdalnie, a część z biura, staramy się zniwelować nierówności i zapewnić komfortowe doświadczenia dla wszystkich. Logitech Sight, w połączeniu z kamerami Rally Bar i Rally Bar Mini, wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby przenieść uczestników zdalnych z trybun w samo centrum wydarzeń. Działa jak kinowy mistrz ujęć w Hollywood – przechwytuje każdy detal oraz łączy kadry i ujęcia w sposób, który sprawia, że wszyscy czują się jakby byli w jednym pomieszczeniu. Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań pracy hybrydowej. Scott Wharton, dyrektor generalny Logitech Video Collaboration

Sprzęt ten z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ma “udostępnić” uczestnikom konferencji różne perspektywy. Wszystko za sprawą wykorzystania podwójnych kamer 4K oraz aż siedmiu mikrofonów do rejestrowania rozmów. Dzięki temu pracownicy zdalni mają poczuć się tak, jakby faktycznie byli w biurze. Czy faktycznie tak będzie? Może nie do końca, aczkolwiek takie rozwiązanie może wpłynąć na odczucia podczas prowadzenia konferencji on-line. Wszystko za sprawą dynamicznych ujęć, które zapewnia automatyczne przełączanie pomiędzy kamerami – tą na stole oraz ulokowaną z przodu sali konferencyjnej.

Ważne jest również to, nowość marki Logitech z łatwością integruje się z popularnymi platformami takimi jak Microsoft Team, Zoom czy Google Meet. Plusem tego rozwiązania jest również prostota instalacji. W zestawie mamy uchwyty oraz system zarządzania przewodami. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Producent sugeruje 10999 zł, a więc cóż, tanio nie będzie. Tym bardziej, że Rally Bar to wydatek rzędu 18000 zł. Jeśli chcecie poznać szczegóły na temat rozwiązań do sal konferencyjnych, kliknijcie w ten link.