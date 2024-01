Na rynku znajdziemy słuchawki, które z reguły mają przeznaczenie domowe, casualowe oraz takie, które możemy wykorzystać w pracy. Bardzo rzadko zdarzają się modele, które będą pasować tutaj i tutaj. Jak jest ze słuchawkami Logitech ZONE VIBE 100, które według producenta mają nadawać się zarówno do pracy, jak i domowego chillout? Sprawdźmy to!

Logitech ZONE VIBE 100. Sprawdzą się w pracy i podczas rozrywki?

Logitech ZONE VIBE 100 to słuchawki… z recyklingu

Wiele firm w ostatnich latach coraz mocniej stawia na ekologię, dlatego też wykorzystują materiały pochodzące z recyklingu i tak właśnie jest w przypadku modelu Logitech ZONE VIBE 100. Jak deklaruje producent, model ten jest w 25 proc. stworzony z plastiku pochodzącego właśnie z odzysku. Czy to czuć? Absolutnie. Jakość wykonania stoi tutaj na najwyższym poziomie, materiał jest solidny, a co do spasowań elementów nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest wzorowo wykonane.

W przypadku układu klawiszów funkcyjnych nie wymyślono niczego rewolucyjnego. Na lewym nauszniku znajdziemy większość przycisków do sterowania urządzeniem – przycisk do odbierania i kończenia połączeń telefonicznych i regulacji głośności. Ta strona została także wyposażona w suwak zasilania (połączony z opcją parowania), port USB C oraz chowany mikrofon, na którym znajdziemy przycisk do jego wyciszania. Na prawej słuchawce umieszczono z kolei tylko przycisk do wstrzymywania i odtwarzania muzyki.



Kwestia wygody jest godna pochwały, ponieważ słuchawki bardzo dobrze leżą na głowie i nawet po kilku godzinach nie powodują dyskomfortu. Nauszniki zostały wykonane z miękkiej i wygodnej pianki zapamiętującej kształt oraz pokryte przyjemnym materiałem, a sam pałąk nie naciska na głowę. Mówimy tutaj więc o komfortowym urządzeniu, które nie powinno sprawiać żadnych kłopotów podczas pracy.

Dużą bolączką dla wielu osób może okazać się fakt, że słuchawki ZONE VIBE 100 nie posiadają składanej konstrukcji, co oznacza, że nie będą zbyt wygodne podczas podróżowania. W zestawie znajdziemy materiałowy pokrowiec, który jest po prostu workiem niechroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Można więc śmiało stwierdzić, że są to raczej słuchawki do stacjonarnego użytkowania.



Korzystanie ze słuchawek w praktyce

Pierwszym krokiem w przypadku słuchawek bezprzewodowych jest podłączenie ich do urządzenia źródłowego, co jest bardzo proste. Cały proces odbywa się za pomocą suwaka zasilania. Aby uruchomić słuchawki, suwak musi przesunąć na środek, a uruchomienie procesu parowania wymaga od nas przesunięcia go do góry i przytrzymania do momentu, aż dioda zacznie migać.

Logitech ZONE VIBE 100 jest w stanie połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie, więc bez problemu można przełączać je pomiędzy laptopem a telefonem. Co ważne w przypadku pracy biurowej, czy nawet słuchania muzyki w domu, Logitech zadbał o to, aby użytkownik nie przegapił żadnego połączenia, nawet jeśli akurat strumieniujemy muzykę z innego urządzenia niż telefon. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał się z nami skontaktować, słuchawki przerwą multimedia i poinformują nas o połączeniu.



Przełączanie dźwięków pomiędzy urządzeniami działa tak samo, jak w przypadku większości słuchawek z tego typu rozwiązaniem. Czasem jest to bezbłędne, czasem uciążliwe, ponieważ dzieje się to w nieoczekiwanym momencie, kiedy na którymś z urządzeń odtworzy się jakikolwiek dźwięk – czy to powiadomienie, czy przypadkowe odtworzenie multimediów.

Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość oraz wygodna konstrukcja, dzięki której korzystanie z nich nie sprawia żadnego poczucia dyskomfortu, nawet po kilku godzinach, o czym już wspomniałem. Logitech ZONE VIBE 100 ważą 185 g, co sprawia, że są one ledwo odczuwalne na naszej głowie. Sam pałąk również dobrze leży na głowie, nie dociska mocno słuchawek, a materiał wykorzystany przy obszyciu nauszników czy właśnie pałąka nie powoduje nadmiernej potliwości.



Logitech ZONE VIBE 100 to słuchawki domowe i potwierdza to jedna rzecz

Zacznijmy od jakości dźwięku, jaki wydobywa się ze słuchawek Logitech ZONE VIBE 100. Zestaw ten jest przedstawicielem półki średniej i słuchać to w brzmieniu. Producent zastosował tutaj 40 mm przetworniki, które radzą sobie po prostu dobrze. Z pewnością nie są to słuchawki dla audiofilów, a osób szukających zadowalającego brzmienia w słuchawkach, które mogą wykorzystać również do pracy. Świetnie sprawdzą się do oglądania seriali czy filmów, słuchania audiobooków i codziennego odtwarzania muzyki z serwisów społecznościowych. Bas tutaj po prostu jest, głębia brzmienia jest poprawna, a dźwięk przejrzysty. Logitech ZONE VIBE 100 to po prostu słuchawki uniwersalne oferujące zadowalającą i w pełni satysfakcjonującą dla pospolitego użytkownika jakość dźwięku.

Dlaczego więc twierdzę, że słuchawki Logitech ZONE VIBE 100 to zestaw przeznaczony jedynie do użytku stacjonarnego? Przez prosty fakt – nie zostały wyposażone w aktywną redukcję szumów. Technologii tej po prostu tutaj nie znajdziemy, przez co nie ma nas co odizolować od szumów i hałasów. Oczywiście, nauszniki oferują pasywne wygłuszenie, ale nie poradzą sobie z dźwiękami świata zewnętrznego podczas przechadzki przez miasto. Tego ANC tutaj po prostu brakuje.

Sam mikrofon działa bardzo dobrze, zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i wideokonferencji. Użytkownik posiada dwie opcje szybkiego wyciszenia mikrofonu – za pomocą przycisku znajdującego się na jego obudowie lub po prostu poprzez schowanie go “na miejsce” w lewym nauszniku. Wyciszenie zostanie ogłoszone głosowym komunikatem. Na pokładzie znalazła się także redukcja szumów.

Producent oferuje także aplikację na telefony i laptopy

Jak przystało na nowoczesne słuchawki, Logitech ZONE VIBE 100 mogą być konfigurowane za pomocą aplikacji mobilnej lub desktopowej. W obu przypadkach nazywają się bardzo podobnie – Logi Tune i Logi Tune Desktop. Co oferuje nam aplikacja? Poza możliwością sprawdzenia naładowania baterii, jak i aktualizowania oprogramowania słuchawek, aplikacja daje nam możliwość konfiguracji brzmienia, czyli tzw. equalizer, a także funkcje tyczące się mikrofonu.

Aplikacja dostępna jest zarówno na urządzenia z iOS, jak i Android, a w przypadku komputerów działa na zasadzie plug&play.

Producent deklaruje, urządzenie dowozi. Jak długo działa Logitech ZONE VIBE 100?

Na stronie producenta możemy przeczytać, że słuchawki Logitech ZONE VIBE 100 są w stanie zapewnić do 20 godzin, jeśli chodzi o słuchanie muzyki oraz do 18 godzin rozmów. Wartości te są jak najbardziej do osiągnięcia. Nie będę was tutaj zapewniał, że słuchałem muzyki przez 20 godzin z zegarkiem w ręku, jednak po ok. pięciu godzinach odtwarzania utworów i słuchania podcastów podczas pracy, poziom rozładowania osiągnął jedynie 75 proc., co jest bardzo dobrym prognostykiem. Warto także wspomnieć, że po 30 minutach bezczynności słuchawki samoczynnie się wyłączają, co pozwala zaoszczędzić energię.