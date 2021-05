MacBook Pro z procesorem M2 opóźniony. Jaki jest powód?

Nowa generacja laptopów MacBook Pro ma przynieść wiele nowości. Jedną z największych nowości w tegorocznych komputerach przenośnych Apple miały być nowe procesory M2. Okazuje się jednak, że laptop może nie trafić do nas w tym roku jak początkowo zakładano, a w 2022! Jaki jest tego powód?

Co zaoferuje nam nowy MacBook Pro?

O ile w przypadku serii Air możemy mówić o bardziej kosmetycznych zmianach (kolorystyka rodem z iMac 2021), to w przypadku MacBook Pro mówimy o większych usprawnieniach. Według informacji, które pojawiły się w sieci, seria Pro zostanie wyposażona w nowoczesne ekrany wykonane w technologii mini-LED. Wcześniej pisaliśmy również o tym, że bardziej zaawansowany laptop Apple będzie posiadał klasyczne, magnetyczne złącze do ładowania oraz pełen zestaw portów i gniazd.

W kwestii portów i gniazd w serii MacBook Pro, Apple poszło po rozum do głowy. Tegoroczną serię Air i Pro wyposażono jedynie w dwa porty USB typu C i port audio jack 3,5 mm. W przypadku modelu Air można to jakoś wytłumaczyć charakterystyką urządzenia. Korzyta się głównie w domu lub prac biurowych. W Pro jest to niezrozumiałe, ponieważ jest to komputer roboczy, do którego od czasu do czasu musimy podpiąć zewnętrzne urządzenia.

Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że nowy MacBook Pro, który miał wyjść w tym roku, pracować będzie na nowej generacji procesora ARM – Apple M2. „Miał” jest tutaj słowem kluczowym, ponieważ plany Apple mogą zostać spalone na panewce.

Czy laptop pojawi się w tym roku?

Początkowo Apple zapowiadało, że laptop w wersji Pro zadebiutuje w 2021 roku. Mowa była o trzecim kwartale roku. Okazuje się jednak, że laptop pojawi się dopiero w 2022 roku. Co jest tego powodem?

MacBook Pro został opóźniony. Kiedy pojawi się na rynku?

Opóźnienia związane są z ekranami mini-LED, które mają być zainstalowane w nowych MacBookach. Apple ma problemy z łańcuchem dostaw, który odpowiedzialny jest za dostarczenie właśnie tego elementu.