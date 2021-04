MacBook Pro 2021 będzie powrotem do korzeni

MacBook Pro to model laptopa o większej mocy obliczeniowej, który wykorzystywany jest do profesjonalnej obróbki zdjęć czy wideo. Obecny model wyposażony jest w Touch Bar, jednak najnowsze plotki mówią, że Apple szykuje się na powrót do korzeni, ponieważ MacBook Pro 2021 ma posiadać coś co posiadały modele z lat 2012-2017.

MacBook Pro 2021 bez Touch Bara. Czy to dobry pomysł?

Najnowsza generacja MacBook Pro posada dotykowy pasek szybkiego dostępu, który jest charakterystyczną cechą tej serii. Z jego poziomu możemy w szybki sposób otworzyć aplikacje czy sterować multimediami. Okazuje się, że MacBook Pro 2021 ma zostać pozbawiony tego akcesorium.

W sieci pojawiły się rysunki schematyczne, które prezentują nadchodzącego MacBooka Pro. Szkice wykradzione zostały z serwerów jednego z podwykonawców Apple – Quanta Computer. Na grafikach możemy zawuażyć nie tylko brak Touch Bara, który przez użytkowników został przyjęty różnie, ale również rozwiązania, których brakowało w obecnej generacji laptopa.

Nowa generacja MacBooka Pro ma zostać pozbawiona panelu Touch Bar i oferować większą ilość złącz.

Powrót MagSafe w nowej generacji MacBooka?

Opierając się na schematach, które pojawiły się w sieci nowy MacBook Pro 2021 będzie wyposażony w złącze ładowania MagSafe. Magnetyczne złącze było jedną z najlepszych funkcji, które można było znaleźć w laptopach Apple. Producent zrezygnował z nich na rzecz portów ładowania USB typu C. Rozwiązanie to powróci do nas po pięciu latach.

Potwierdzają się także plotki, które mówiły o większej ilości portów. Nowa generacja MacBooka Pro zaoferuje nie tylko standardowe dwa porty USB typu C, którymi również naładujemy urządzenie, ale również pełnowymiarowy port HDMI, a także czytnik kart pamięci. Na rynku pojawią się modele o numerach J314 i J316, co może sugerować 14- i 16-calowe warianty. Urządzenia będą pracować na zaktualizowanym procesorze Apple Silicon i będą posiadać bardziej zaokrąglone kształty.