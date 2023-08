Tak straszne momenty, jak kontuzja Luciano Sancheza podczas meczu Argentinos Juniors z Fluminense, są tym, czego kibice piłki nożnej woleliby nigdy nie oglądać. Marcelo, legenda Realu Madryt, a obecnie gracz Fluminense FC, złamał nogę przeciwnikowi. Boisko opuszczał ze łzami w oczach.

Wydarzenie to miało miejsce podczas meczu 1/8 finału Copa Libertadores, coś w rodzaju Ligi Mistrzów w europejskiej piłce – walczą w nich najlepsze kluby z Ameryki Południowej, pomiędzy drużynami z Buenos Aires i Rio de Janeiro.

Oczywiście nic nie zwiastowało takie tragedii. Marcelo, który przez lata zachwycał kibiców Realu Madryt swoimi finezyjnymi zagraniami, zdecydował się na efektowny drybling. Niestety, jego próba zwodu została zakończona bardzo nieszczęśliwie, kiedy przypadkowo nadepnął na nogę próbującego go powstrzymać Sancheza.

To wydarzenie przeraziło wszystkich widzów zgromadzonych na stadionie i przed telewizorami. Argentyński piłkarz Argentino Juniors natychmiast upadł na murawę, a skutki kontuzji okazały się poważne. Noga 29-latka wygięła się w nienaturalny sposób.

#Marcelo seriously injures a rival ☣️, is sent off and breaks down crying…!!!

The #Fluminense winger 🇧🇷 inadvertently stepped on #LucianoSánchez , of #ArgentinosJuniors 🇦🇷, in the #CopaLibertadores pic.twitter.com/x7CbYJq5fy