Raków Częstochowa kontynuuje swój bój o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Czy rewanż potoczy się po myśli “Medalików” i przybliży ich do fazy grupowej Ligi Mistrzów? Gdzie oglądać spotkanie Karabach Agdam vs Raków Częstochowa? O której początek meczu?

Mistrz Polski zagra o zwycięstwo w Azerbejdżanie

Raków Częstochowa kontynuuje walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz w Częstochowie pomiędzy “Medalikami” a Karabachem Agdam był pełen emocji i goli. Spotkanie to zakończyło się ostatecznie wynikiem 3 do 2 dla gospodarzy, jednak remis był bardzo bliski. Sonny Kittel w 91. minucie popisał się potężnym strzałem zza pola karnego i dał zwycięstwo Mistrzowi Polski!

Czy “Medalikom” uda się obronić przewagę z pierwszego meczu i wyeliminować Karabach? Drużyna z Azerbejdżanu już kilkukrotnie eliminowała polskie drużyny z europejskich pucharów, a ostatnimi dwiema były Legia Warszawa oraz Lech Poznań. Czy Raków Częstochowa odmieni historie pojedynków z azerskim klubem?

Karabach Agdam vs Raków Częstochowa. Transmisja na żywo! Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Gdzie odbędzie się transmisja meczu Karabach Agdam vs Raków Częstochowa?

Raków Częstochowa vs Karabach Agdam to drugie spotkanie obud drużyn w tegorocznej edycji 2. rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Raków rzutem na taśmę pokonał Karabach, a gola w doliczonym czasie gry zdobył Sonny Kittel. Teraz drużyna z Częstochowy będzie próbowała obronić przewagę i zwyciężyć na obcym terenie. Czy Medalikom uda się awansować do kolejnej rundy?

Karabach Agdam vs Raków Częstochowa. Transmisja na żywo! [LINK]

Czy Mistrz Polski poradzi sobie z azerskim klubem i przybliży się do fazy grupowej Ligi Mistrzów? Mecz Karabach Agdam vs Raków Częstochowa będzie transmitowany na kanale TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i na aplikacji mobilnej i SmartTV. Początek spotkania o 20:15. Transmisję znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: opr. wł./Sport TVP