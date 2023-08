Tomasz Hajto zdecydował się na wejście do oktagonu i w swojej pierwszej walce w federacji Clout MMA zmierzy się ze Zbigniewem Bartmanem, byłym reprezentantem Polski w siatkówce. Ile na walkach zarobi popularny “Gianni”? Sławomir Peszko zdradził kwotę!

Tomasz Hajto wchodzi od oktagonu!

Tomasz Hajto, były stoper reprezentacji Polski, zaskoczył fanów sportu decyzją o wkroczeniu do oktagonu. W pierwszej walce w Clout MMA zmierzy się z byłym reprezentantem Polski w siatkówce, Zbigniewem Bartmanem. To nietypowa konfrontacja sportowych gigantów, która odbędzie się 5 sierpnia w warszawskiej hali Torwar.

Były obrońca reprezentacji Polski zawsze słynął z agresywnego stylu gry i fani zastanawiają się, czy taki styl również pokaże w oktagonie w walce z Barmanem. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się zarówno wzrostem, jak i wagą, dlatego też liczymy na ostrą wymianę ciosów. Czy to się uda?

Kadr z filmu DZIEŃ Z: Tomasz Hajto | CLOUT MMA 1 na YouTube Kadr z filmu DZIEŃ Z: Tomasz Hajto | CLOUT MMA 1 na YouTube

Tyle zarobi Hajto w Clout MMA!

Były piłkarz i ekspert stacji Polsat może liczyć na spore zarobki w swoim debiucie w MMA. W wywiadzie dla Foot Truck, Sławomir Peszko, przedstawiciel gali Clout MMA, ujawnił, że popularny “Gianni” podpisał kontrakt na kilka walk, a sama umowa warta jest “około 400 tysięcy złotych”.

Choć zarobki byłego piłkarza wydają się obiecujące, to nie jest on faworytem w tej potyczce. Krótki termin przygotowań do walki, bo zaledwie trzy tygodnie, tylko utwierdza w przekonaniu, że to Zbigniew Bartman wyjdzie z klatki zwycięsko. Czy były piłkarz sprosta wyzwaniu i zaskoczy swoją determinacją? Już 5 sierpnia przekonamy się, czy to piłkarz czy siatkarz wyjdzie ze sportowej areny z podniesioną głową.

Źródło: opr. wł./Foot Truck, Zdjęcia z filmu pt: “DZIEŃ Z: Tomasz Hajto | CLOUT MMA 1“