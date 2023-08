Jest sierpień, a to oznacza, że Kylian Mbappe zarobił właśnie 40 milionów euro od swojego obecnego klubu, z którego tak bardzo chce uciec. Wszystko przez bonus lojalnościowy, który znajduje się w jego umowie. Nie ma co, Francuz potrafi się ustawić!

Ciągnąca się saga. Kiedy koniec?

O tym, że Mbappe chce odejść z PSG, wie każdy, nawet osoba, która nie interesuje się piłką nożną. Saga ta ciągnie się od kilku tygodni, choć pierwsze informacje o tym, że Francuz prędzej czy później przeniesie się do Realu Madryt, pojawiły się już kilka lat temu. Królewscy od momentu wybuchu talentu napastnika widzieli go w Madrycie i wydaje się, że wkrótce to życzenie się spełni.

PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Czy naprawdę jest tyle wart? Fot. Author Unknown

PSG pogodziło się z tym, że ich najlepszy gracz odejdzie z klubu i włodarze zespołu z Parku Książąt robią wszystko, aby sprzedać piłkarza. Świadomość, że po sezonie odejdzie on za darmo, jest nie do zniesienia. W kolejce po wypożyczenie piłkarza ustawiają się takie drużyny jak Liverpool, Chelsea, a ściągnąć piłkarza chciał Al Hilal. Nie ma co ukrywać, cała ta saga staje się męcząca.

Mbappe zarobił właśnie 40 mln euro

Co by jednak nie mówić, Kylian Mbappe zarobił właśnie 40 milionów euro i to od klubu, z którego tak bardzo chce odejść. W jego obecnej umowie znajduje się bowiem bonus lojalnościowy, który aktywowany został właśnie dziś, z dniem 1 sierpnia. Paris-Saint Germain oberwało więc jeszcze bardziej.

Zapis w umowie piłkarza mówił jasno, że jeśli ten z pierwszym dniem sierpnia 2023 roku będzie jeszcze piłkarzem francuskiego klubu, to na konto Mbappe wpłynie ogromna kwota! I tak się właśnie stało!

Mbappe zarobił właśnie 40 mln euro od PSG. Tak trzeba żyć! Fot. Author Unknown/Twitter @Plettigoal

