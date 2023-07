Leo Messi rozpoczął strzelanie w Interze Miami i wierz lub nie, jest on na dobrej drodze do zostania najlepszym strzelcem w historii tego klubu. Ile goli potrzebuje Messi, by być najlepszym strzelcem w historii Interu Miami?

Argentyńczyk wszedł i od razu zawładnął ligą!

Wejście Argentyńczyka do amerykańskiej ligi MLS było czymś wyciągniętym prosto z filmu. Messi zapewnił swojej drużynie zwycięstwo w doliczonym czasie, kiedy to fenomenalnie uderzył z rzutu wolnego. Leo Messi ma na swoim koncie już trzy bramki w zaledwie dwóch występach dla Interu Miami. Argentyńczyk imponuje swoimi umiejętnościami, trafiając do siatki przeciwnika średnio co 34 minuty.

Tyle goli potrzebuje Messi, by być najlepszym strzelcem w historii Interu Miami. Fot. Inter Miami

Kibice i eksperci nie mogą się doczekać kolejnych meczów, ponieważ umiejętności Messiego na tle przeciwników po prostu są aż nadto widoczne. Sama jego obecność stwarza przewagę Interowi Miami, a zdolności strzeleckie Argentyńczyka mają ogromny wpływ na wyniki drużyny i z pewnością podnoszą popularność Interu Miami. Jeśli dalej tak pójdzie, wkrótce będzie on najlepszym strzelcem w historii klubu.

Ile goli potrzebuje Messi? Nie zgadniecie

By zostać najlepszym strzelcem w historii Interu Miami, do którego dołączył tego lata, Leo Messi potrzebuje jeszcze… 26 trafień. Obecnie ten zaszczytny tytuł należy do jego byłego kolegi z reprezentacji, Gonzalo Higuaina, który zdobył 29 bramek w 70 meczach dla klubu. Do drugiego Leonardo Campany brakuje Messiemu 12 goli.

Messi z trzema golami na koncie znajduje się już na 11. miejscu na liście strzelców wszech czasów drużyny z Florydy. Warto jednak podkreślić, że klub z Miami dołączył do rozgrywek MLS dopiero w 2020 roku, więc jego historia trwa zaledwie trzy lata. Messi ma szansę zapisania się w kronikach klubu już w pierwszym sezonie gry dla Interu.

