Wojciech Szczęsny w Bayernie Monachium? Bawarczycy mieli kontaktować się z przedstawicielami bramkarze reprezentacji Polski. Mistrz Niemiec poszukuje zastępstwa dla Manuela Neuera, który w dalszym ciągu leczy kontuzję. Polak jednak jasno odpowiedział Niemcom.

Wojciech Szczęsny w Bayernie Monachium? Polak odpowiedział

Według informacji przekazanych przez “Tuttosport”, doszło do kontaktu między Bayernem Monachium a przedstawicielami Wojciecha Szczęsnego – bramkarza reprezentacji Polski. 33-letni golkiper wydał jasne stanowisko w tej sprawie – nie jest skłonny zaakceptować drugoplanowej roli i zdecydowanie domaga się zagwarantowanego miejsca w podstawowym składzie, co przy powrocie Neuera nie będzie możliwe.

Wojciech Szczęsny w Bayernie Monachium. Jasne stanowisko bramkarza! Fot. Juventus

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego zdaje się być przedmiotem wielu spekulacji. Zainteresowanie ze strony Bayernu Monachium podgrzało atmosferę na rynku transferowym, ale Polak wyraźnie określił swoje priorytety. Zawodnik nie zamierza podporządkować się roli rezerwowego i zdecydowanie dąży do regularnego występowania na boisku, a to gwarantuje mu Juventus, w którym jest pierwszym bramkarzem.

Warunkiem gra w pierwszej jedenastce

Obecnie Szczęsny jest ważnym ogniwem w składzie Juventusu, gdzie odgrywa kluczową rolę w drużynie. Jest on mocnym punktem na boisku i postawa na murawie oraz doświadczenie sprawiają, że pozyskanie go, dla Bayernu byłoby znaczącym wzmocnieniem. Niemiecki klub musiałby jednak spełnić oczekiwania polskiego bramkarza w kwestii pewnego miejsca w pierwszej jedenastce.

Przyszłość Szczęsnego pozostaje niejasna, choć wiele wskazuje na to, że pozostanie on zawodnikiem Starej Damy. W barwach drużyny z Turynu Szczęsny występuje od sezonu 17/18, kiedy to Juventus kupił go z Arsenalu za kwotę 18 milionów euro. Obecnie wartość polaka szacowana jest na 10 milionów euro.

Źródło: Tuttosport