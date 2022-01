Masz telefon BlackBerry? Od 4 stycznia będzie bezużyteczny

BlackBerry to jeden z tych producentów, którzy odnieśli wielki sukces, by po kilku latach całkowicie zniknąć z rynku. Niegdyś należące do najlepiej sprzedających się urządzeń mobilnych telefony, wraz z 4 stycznia będą bezużyteczne, ponieważ stracą większość kluczowych funkcji.

Wielki upadek giganta

Firma BlackBerry jeszcze kilka lat temu była jednym z najpopularniejszych producentów telefonów na świecie. Urządzenia te słynęły nie tylko z niezwykle komfortowej konstrukcji, która oferowała fizyczną klawiaturę QWERTY, ale również bezpiecznego systemu. Był on tak bezpieczny, że z urządzeń tego producenta korzystali prezydenci Stanów Zjednoczonych.

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy i tak samo stało się z firmą BlackBerry. Marka, która powstała w 1999 roku z czasem zaczęła tracić zainteresowanie wśród konsumentów. Urządzenia amerykańskiej firmy wypadał niekorzystnie na tle konkurencji. Firma niechętnie wykorzystywała nowoczesne rozwiązania, dlatego też została wyparta z rynku. Kiedy rozpoczęto próbę ratunku firmy, było już za późno.

Telefony BlackBerry z 4 stycznia staną się bezużyteczne

BlackBerry zapowiedziało, że na rynku pojawi się smartfon wyposażony w fizyczną klawiaturę QWERTY i obsługę sieci 5G. Daty premiery nie znamy, ale wiemy, kiedy stare urządzenia amerykańskiego producenta telefonów staną się bezużyteczne. Będzie to dokładnie jutro, czyli 4 stycznia 2022 roku. Firma poinformowała, że urządzenia pracujące na systemie BlackBerry 7.1 i niżej oraz smartfony z systemem BB OS 10 stracą dostęp do kluczowych funkcji.

Wraz z nadejściem 4 stycznia urządzenia z wyżej wspominanymi systemami operacyjnymi stracą możliwość wykonywania rozmów telefonicznych, pisania i odbierania wiadomości tekstowych, blokadę modułu Wi-Fi, blokadę do sieci komórkowej oraz brak łączności ze sklepem z aplikacjami i Desktop Manager. Urządzeń tych nie wykorzystamy również do połączenia się z numerami alarmowymi. Staną się więc one całkowicie bezużyteczne. Oczywiście nie dotyczy to modeli pracujących na systemie Google Android.

Źródło: Engadget