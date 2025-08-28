Wrzesień 2025 zapowiada się gorąco, a to nie tylko przez babie lato. MARVO właśnie wprowadza na rynek nową klawiaturę mechaniczną – Magma M40. Sprzęt, który ma szansę namieszać w świecie gamingowych akcesoriów, bo daje technologie rodem z segmentu premium w cenie, która nie sprawi, że Twoje konto bankowe zacznie płakać.

Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.

Magnetyczne serce

Największa nowość? Przełączniki Magnetic Outemu Pink – i to pierwsze takie rozwiązanie w historii marki. Mówimy tu o przełącznikach magnetycznych z technologią Hall Effect, czyli takich, gdzie możesz sam ustawić, w jakim momencie klawisz ma się aktywować. Minimalnie 0.1 mm, maksymalnie 3.3 mm. Chcesz, żeby klawisz reagował na muśnięcie? Proszę bardzo. Wolisz twardszy, „pełny” skok? Też się da. Całość ogarniesz z poziomu prostego softu online – bez instalowania kolejnych aplikacji obciążających komputer.

Na deser dostajemy jeszcze funkcje Rapid Trigger i Snap Tap – przydatne szczególnie w dynamicznych strzelankach, gdzie liczy się każda milisekunda. A skoro już o czasie mowa: reakcja to 0.2 ms, a polling rate sięga 8000 Hz. Innymi słowy – zanim pomyślisz, klawiatura już wykona ruch.

Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.

Konstrukcja z charakterem

Magma M40 to kompaktowy układ 65%, czyli 67 klawiszy. Idealny kompromis między oszczędnością miejsca na biurku a wygodą. Do tego dostajemy PBT double-shot injection w ciemnoszaro-czarno-żółtej kolorystyce, metalowy plate i stabilizatory, które ktoś tu naprawdę dobrze nasmarował.

Co więcej – w środku znajdziesz kilka warstw pianek wygłuszających: Poron, IXPE, PET i silikon. Brzmi jak przekładaniec z technologicznej cukierni, ale efekt jest prosty: cisza i przyjemne, głębokie brzmienie przy każdym kliknięciu.

RGB i pełna kontrola

Jak na gamingową klawiaturę przystało, Magma M40 błyszczy. Dosłownie. Podświetlenie RGB ma 19 trybów, a Ty możesz je ustawiać jak chcesz – przez soft online albo skróty na klawiaturze. Do tego obsługa makr, profilów i skrótów. Brak instalatora sprawia, że jest to rozwiązanie wygodne i lekkie.

Nie bez znaczenia jest też multiplatformowość – klawiatura działa nie tylko z Windowsem i macOS, ale także z Androidem i iOS. Jednym słowem – nie ma znaczenia, czy grasz na PC, Macu, tablecie czy telefonie.

Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.

Cena MARVO Magma M40, która zaskakuje

No dobrze, a ile to cudo kosztuje? Tutaj MARVO znów robi ruch w stronę graczy. Magma M40 wchodzi na rynek z ceną 219 zł. To mniej niż niektóre zwykłe mechaniki bez magnetycznych bajerów. Biorąc pod uwagę jakość wykonania, funkcje premium i całą tę technologiczną otoczkę – wygląda to na naprawdę mocny deal.

Sprzęt trafi do sprzedaży w połowie września 2025 roku i będzie dostępny w największych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, Euro RTV AGD, Morele.net czy Allegro.

Podsumowując: MARVO Magma M40 to klawiatura, która łączy w sobie innowacje z rozsądną ceną. Jeśli zawsze chciałeś spróbować magnetycznych przełączników, ale odstraszały Cię kwoty z górnej półki, to we wrześniu możesz mieć naprawdę dobrą okazję. Po szczegóły na temat tej klawiatury odsyłam obecnie na stronę producenta: https://marvo.pro/. Fajnie, jeśli znajdziesz czas by poczytać nasze teksty o peryferiach i gadżetach.