Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

MARVO Magma M40 – klawiatura, która robi szum (ale sama jest cicha)

Nowa klawiatura dla graczy, która może mieć wielu fanów. Dlaczego? Przeczytaj ten tekst.
Autor:Natalia Bajek
28/08/2025
MARVO Magma M40 MARVO Magma M40
MARVO Magma M40
Spis treści ukryj
1. Magnetyczne serce
2. Konstrukcja z charakterem
3. RGB i pełna kontrola
4. Cena MARVO Magma M40, która zaskakuje

Wrzesień 2025 zapowiada się gorąco, a to nie tylko przez babie lato. MARVO właśnie wprowadza na rynek nową klawiaturę mechaniczną – Magma M40. Sprzęt, który ma szansę namieszać w świecie gamingowych akcesoriów, bo daje technologie rodem z segmentu premium w cenie, która nie sprawi, że Twoje konto bankowe zacznie płakać.

Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.
Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.

Magnetyczne serce

Największa nowość? Przełączniki Magnetic Outemu Pink – i to pierwsze takie rozwiązanie w historii marki. Mówimy tu o przełącznikach magnetycznych z technologią Hall Effect, czyli takich, gdzie możesz sam ustawić, w jakim momencie klawisz ma się aktywować. Minimalnie 0.1 mm, maksymalnie 3.3 mm. Chcesz, żeby klawisz reagował na muśnięcie? Proszę bardzo. Wolisz twardszy, „pełny” skok? Też się da. Całość ogarniesz z poziomu prostego softu online – bez instalowania kolejnych aplikacji obciążających komputer.

Na deser dostajemy jeszcze funkcje Rapid Trigger i Snap Tap – przydatne szczególnie w dynamicznych strzelankach, gdzie liczy się każda milisekunda. A skoro już o czasie mowa: reakcja to 0.2 ms, a polling rate sięga 8000 Hz. Innymi słowy – zanim pomyślisz, klawiatura już wykona ruch.

Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.
Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.

Konstrukcja z charakterem

Magma M40 to kompaktowy układ 65%, czyli 67 klawiszy. Idealny kompromis między oszczędnością miejsca na biurku a wygodą. Do tego dostajemy PBT double-shot injection w ciemnoszaro-czarno-żółtej kolorystyce, metalowy plate i stabilizatory, które ktoś tu naprawdę dobrze nasmarował.

Co więcej – w środku znajdziesz kilka warstw pianek wygłuszających: Poron, IXPE, PET i silikon. Brzmi jak przekładaniec z technologicznej cukierni, ale efekt jest prosty: cisza i przyjemne, głębokie brzmienie przy każdym kliknięciu.

RGB i pełna kontrola

Jak na gamingową klawiaturę przystało, Magma M40 błyszczy. Dosłownie. Podświetlenie RGB ma 19 trybów, a Ty możesz je ustawiać jak chcesz – przez soft online albo skróty na klawiaturze. Do tego obsługa makr, profilów i skrótów. Brak instalatora sprawia, że jest to rozwiązanie wygodne i lekkie.

Nie bez znaczenia jest też multiplatformowość – klawiatura działa nie tylko z Windowsem i macOS, ale także z Androidem i iOS. Jednym słowem – nie ma znaczenia, czy grasz na PC, Macu, tablecie czy telefonie.

Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.
Mechaniczna klawiatura dla graczy MARVO Magma M40.

Cena MARVO Magma M40, która zaskakuje

No dobrze, a ile to cudo kosztuje? Tutaj MARVO znów robi ruch w stronę graczy. Magma M40 wchodzi na rynek z ceną 219 zł. To mniej niż niektóre zwykłe mechaniki bez magnetycznych bajerów. Biorąc pod uwagę jakość wykonania, funkcje premium i całą tę technologiczną otoczkę – wygląda to na naprawdę mocny deal.

Sprzęt trafi do sprzedaży w połowie września 2025 roku i będzie dostępny w największych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, Euro RTV AGD, Morele.net czy Allegro.

Podsumowując: MARVO Magma M40 to klawiatura, która łączy w sobie innowacje z rozsądną ceną. Jeśli zawsze chciałeś spróbować magnetycznych przełączników, ale odstraszały Cię kwoty z górnej półki, to we wrześniu możesz mieć naprawdę dobrą okazję. Po szczegóły na temat tej klawiatury odsyłam obecnie na stronę producenta: https://marvo.pro/. Fajnie, jeśli znajdziesz czas by poczytać nasze teksty o peryferiach i gadżetach.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja Stihl jesień 2025 - cashback do 3500 zł!
Reklama

Sprawdź również