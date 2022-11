Mecz Polska – Meksyk, który będzie dla obu drużyn meczem otwarcia na tegorocznych Mistrzostwach Świata, może ustawić oba zespoły w kontekście awansu do kolejnej rundy. O ile Polacy wiedzą, że nie będzie to łatwe zadanie, to Meksykanie lekceważą naszą drużynę. Ostre słowa meksykańskich dziennikarzy!

Pierwszy mecz ważny dla obu drużyn

Już jutro, tj. 22 listopada reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na tegorocznym mundialu. Przeciwnikiem Biało-czerwonych będzie Meksyk. Spotkanie to będzie niezwykle ważne w kontekście ewentualnego awansu, dlatego też obie drużyny z pewnością będą mocno zdeterminowane, aby dopisać sobie trzy punkty.

Meksykanie lekceważą naszą kadrę! „Druga najsłabsza drużyna z Europy”!

Meksykanie wierzą, że ich zespół nie przerwie passy awansu do kolejnej rundy, która trwa już 28 lat! Z kolei Polska reprezentacja chce zamazać po sobie niesmak, jaki został po występach na Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji oraz Mistrzostwach Europy 2020, kiedy to po trzech meczach fazy grupowej pojechaliśmy do domu.

Meksykanie nie boją się naszej kadry. Lekceważące słowa!

Meksykanie, a konkretnie tamtejsi dziennikarze zdają się nie wierzyć w to, że reprezentacja Polski będzie dla ich drużyny godnym przeciwnikiem. Ich drużyna narodowa od 1994 roku nieprzerwanie wychodzi z grupy na mundialu i kibice tej drużyny wierzą, że w Katarze nie będzie inaczej. My na taki sukces musimy czekać od 1986 roku.

Meksykańscy dziennikarze nie obawiają się reprezentacji Polski, a Lewandowskiego. Lekceważące słowa! Fot. MenWorld

Media w Meksyku dość mocno wypowiadają się o swoim pierwszym przeciwniku na tegorocznych Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze. Meksykanie, a konkretnie dziennikarze TUDN twierdzą, że reprezentacja Polski jest drugą najsłabszą europejską kadrą obok Walii. Podkreślili oni, że nie boją się Polski, a Roberta Lewandowskiego.

„Gdyby nie Lewandowski, to mówilibyśmy, że Meksyk powinien wygrać to spotkanie bez problemu”.



Poza tym cytaty z konferencji Polaków. Bereszyński zwraca uwagę na Hirvinga Lozano, a Szymański dziwi się, że jego kolega z klubu Santiago Giménez nie dostał powołania. — Michał Matlak (@matlak_michal) November 21, 2022

Miejmy nadzieję, że jutro reprezentacja Polski zamknie dziennikarzom usta.

