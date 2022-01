Mercedes prezentuje Vision EQXX, auto przyszłości!

Światowi producenci samochodów coraz śmielej stawiają na futurystyczne projekty swoich nowych aut. Świetnym przykładem na potwierdzenie tej teorii jest Mercedes-Benz Vision EQXX, czyli model przyszłościowego auta, który ujawnił niemiecki producent. Co o nim wiemy?

1000 km na jednym ładowaniu

Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że ten futurystycznie wyglądający samochód z nadwoziem 4-drzwiowego coupé napędzany jest silnikiem elektrycznym. Jednak to nie silnik, a bateria, która gwarantuje aż 1000 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu, jest jego największą zaletą. Mercedes-Benz Vision EQXX posiada na nowo zaprojektowany akumulator o pojemności 100 kW. Jest on nie tylko o 50% mniejszy niż stosowane w elektrycznych modelach EQS baterie, ale również aż 30% lżejszy! Jest to duży krok w przód, ponieważ projektanci będą mogli bardziej skupić się na samym projekcie auta, nie zważając na wielkość akumulatorów.

Według zapewnień producenta Mercedes-Benz Vision EQXX to najbardziej aerodynamiczny samochód na świecie. Jego współczynnik Cd wynosi jedynie 0,17. Dotychczasowy rekord należał do Mercedes-Benz EQS i wynosił Cd 0,20. Lepsza aerodynamika przenosi się oczywiście na zasięg samochodu, który i tak już jest imponujący. Producent chwali się, że ładowanie akumulatora w EQXX przez 15 minut zapewni 300 km zasięgu! Co więcej, na dachu umieszczono 117 ogniw słonecznych, które mogą wydłużyć zasięg o 25 km na dzień. Energia ta kierowana jest do oddzielnego akumulatora, który zasila takie systemy jak klimatyzacja, system multimedialny czy światła.





Mercedes-Benz Vision EQXX to wizja przyszłości marki

Niemiecki koncern samochodowy stawia tym projektem przede wszystkim na ekologię, dlatego też w środku samochodu znajdziemy wegańską skórę, boczki drzwi wykonano z certyfikowanego wegańskiego tworzywa, a do zbudowania wnętrza użyto butelek PET i dywaników z włókien bambusa. Głównym elementem kokpitu modelu Mercedes-Benz Vision EQXX jest 47,5-calowy wyświetlacz mini-LED. Oferuje on wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K.

Warto jednak zaznaczyć, że Mercedes-Benz Vision EQXX nigdy nie trafi do produkcji. Jest to projekt, który ma ukazać możliwości marki na obecne czasy. Niemiecki producent zdradził, że duża ilość technologii znajdujących się w tym modelu trafi do samochodów produkcyjnych w 2024 i 2025 roku. To właśnie wtedy Mercedes ma wejść w nową erę i przedstawić auto z przyszłości, które zacznie być produkowane seryjnie.

Źródło: Mercedes-Benz