Microsoft idzie śladami Mety. Zbuduje swoje Metaverse

Przy okazji zmiany nazwy firmy Facebook na Meta Mark Zuckerberg zapowiedział stworzenie Metaverse. Środowisko AR/VR ma sprawić, że kontakt z internetowymi znajomymi wejdzie na zupełnie inny poziom. Okazuje się, że Microsoft planuje stworzenie podobnego projektu.

Metaverse to przyszłość internetu

Metaverse to wirtualny świat, który ma zmienić oblicze internetu znanego przez nas obecnie. Każdy użytkownik miałby do dyspozycji swojego awatara i mógłby wchodzić w interakcję z innymi użytkownikami. Idea ta jest bardzo obiecująca. Do korzystania z wirtualnego świata potrzebne są oczywiście odpowiednie urządzenia, takie jak okulary do wirtualnej rzeczywistości.

Meta nie jest jednak jedyną firmą, która myśli o stworzeniu wirtualnego świata, w którym będzie można korzystać z internetowych funkcji. Drugą firmą jest Microsoft, który swoje prace nad metaverse chce rozpocząć od rozbudowania komunikatora Microsoft Teams i stworzenia nowego środowiska pracy.

Microsoft stawia na spotkania w wirtualnej rzeczywistości

Nicole Herskowitz, dyrektorka generalna Microsoft Teams stwierdziła, że mamy przesyt wirtualnych spotkań. Po 40 minutach spotkania nie angażujemy się już tak bardzo i trudno jest nam utrzymać skupienie. Połowicznym rozwiązaniem problemu ma być wprowadzenie awatarów 3D, nad którymi pracują deweloperzy platformy Mesh. Jest to sposób na urozmaicenie firmowych spotkań online.

Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się wykorzystywanie wirtualnych awatarów przy użyciu gogli wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnych przestrzeni. Microsoft planuje stworzenie trójwymiarowych pomieszczeń, w których uczestnicy konferencji będą mogli wykonywać takie same czynności, jak podczas rzeczywistych spotkań – korzystać m.in. z tablic, ekranów czy biurek. Wśród narzędzi znajdzie się także automatyczny tłumacz. Będzie on tłumaczył to, co mówimy i wyświetlał zdania w innym języku w chmurkach rodem z komiksu.

Nowe funkcje mają zostać wprowadzone w pierwszym kwartale 2021 rok.