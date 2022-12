Miliard euro za Mbappe. Real Madryt nie rezygnuje!

Miliard euro z Mbappe, tyle ma wynieść transakcja, którą planuje hiszpański zespół. Real Madryt nie zrezygnował z marzenia, jakim jest pozyskanie francuskiego napastnika, który otarł się o mistrzostwo świata. Czy transakcja dojdzie do skutku?

Francuz potwierdził swoją wielkość

Kylian Mbappe może powiedzieć, że zrobił wszystko, aby zapewnić Francji tytuł mistrza świata. Francuz w niedzielnym finale (18.12) tegorocznego mundialu strzelił trzy bramki oraz wykorzystał karnego w serii jedenastek i był zdecydowanie najlepszym francuskim piłkarzem na boisku. Niestety, ostatecznie musiał uznać wyższość Leo Messiego i Argentyny.

Francuz w końcu trafi na Estadio Santiago Bernabéu? Fot. internet

24-letni zawodnik Paris-Saint Geramin swoim występem w finałowym meczu potwierdził tylko, jak wielkim jest piłkarzem i ma ogromny potencjał na to, aby w przyszłości być w konwersacji, jeśli chodzi o debatę najlepszego piłkarza w historii futbolu. Wie o tym Real Madryt, który jest gotowy wydać miliard euro za Mbappe.

Miliard euro za Mbappe? Kuriozalna kwota

Real Madryt dalej marzy o ściągnięciu 24-letniego napastnika paryskiego klubu, dlatego też jest gotów zapłacić miliard euro za Mbappe. “Los Blancos” byli bardzo blisko pozyskania Francuza już w pod koniec poprzedniego sezonu, jednak ten zdecydował się na przedłużenie kontraktu z PSG. Podpisał on umowę, która obowiązuje do 2025 roku.

Cała operacja przenosin Mbappe miałaby wynosić miliard euro! Tutaj Francuz na okładce gry FIFA 22.

Pojawiają się jednak informacje, że Kylian Mbappe nie jest przekonany, co do pozostania w Paryżu, dlatego też może być on dostępny. A na to czeka tylko Real Madryt. Jak podaje “La Gazzetta dello Sport, Hiszpanie są gotowi wydać miliard euro za Mbappe. Za zawodnika mieliby zapłacić 150 milionów euro, co jest kwotą odstępnego, a jego czteroletni kontrakt opiewałby na kwotę wysokości 630 mln euro. Pozostałe pieniądze miałyby zostać przeznaczone na bonusy i premie.

Źródło La Gazzetta dello Sport