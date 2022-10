Każdy fachowiec doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest profesjonalny sprzęt, który ułatwi codzienną pracę. Milwaukee FBTS75 to nowa bezprzewodowa szlifierka taśmowa spod znaku M18 Fuel która podobno ma dorównywać mocą sprzętom, które korzystają z prądu.

Jeśli w Twoim fachu potrzebna jest bezprzewodowa szlifierka taśmowa, powinna Cię zainteresować nowość topowej marki Milwaukee. Model FBTS75 ma podobno przy natężeniu prądu na poziomie 8 A ma generować moc, która jest porównywalna do tej, oferowanej przez narzędzia sieciowe. Efektem ma być szybkie usuwanie materiału, a więc większą wydajność pracy. Prezentowana nowość ma oferować prędkość taśmy na poziomie 230 – 410 metrów na minutę. Waga szlifierki to 4,6 kg, a więc nie będzie to uciążliwe narzędzie pracy. Warto również dodać, że Milwaukee FBTS75 wyposażono w diody LED, które umieszczono zarówno z przodu, jak i z boku. Ma to zapewnić oświetlenie w zakresie 180 stopni.

Milwaukee FBTS75 bezprzewodowa szlifierka taśmowa

Milwaukee FBTS75 M18 Fuel – bezprzwodowa szlifierka taśmowa

Kolejnymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę są przede wszystkim regulacja głowicy oraz taśm bez konieczności wykorzystania do tego celu narzędzi. To znacznie ułatwia eksploatację tego modelu. Producent zadbał również o kwestię bezpieczeństwa oraz komfort pracy. Do Milwaukee FBTS75 można podpiąć worek na pył, a także adapter węża próżniowego. Podobno ma on wychwycać 90 % cząsteczek.

Warto również wspomnieć o tym, że M18 Fuel to system, który ma zapewnić komfortową pracę profesjonalistom. M18 Fuel to tak naprawdę ponad 250 różych elektronarzędzi, które wyposażono w bezszczotkowy silnik, wydajny akumulator, a nawet oprogramowanie.

Milwaukee FBTS75 bezprzewodowa szlifierka taśmowa

Specyfikacja Milwaukee FBTS75 M18 Fuel:

• Typ akumulatora: litowo-jonowy

• System akumulatorowy: M18 FUEL™

• Powierzchnia szlifowania: 90 mm x 135 mm

• Wymiary taśmy: 75 x 457mm

• Prędkość taśmy: 230-410 m/min

• Przycisk blokady

• Pokrętło zmiany prędkości – 5 poziomów prędkości

• Port – przyłącze do odciągania pyłu

• Oświetlenie LED powierzchni roboczej z dwóch stron

• Beznarzędziowa regulacja głowicy

• Waga z akumulatorem: 4,6 kg

Szczegółowe informacje na temat tego modelu można znaleźć na stronie producenta – Milwaukee. Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii dom.