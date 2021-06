Mio MiVue 818 to kamera, która pomoże zlokalizować Ci Twój samochód!

Każdy z nas miał kiedyś taką sytuację, w której wyjeżdżamy na zakupy do wielkiej galerii. Po kilku godzinach spędzonych na pokonywaniu kilometrów po każdym z możliwych sklepów przychodzi pora na powrót. Schodzimy do parkingu i zanik pamięci – gdzie ja zaparkowałem auto? Z kamerą Mio MiVue 818 nie musisz się już o to martwić, bo wideorejestrator zlokalizuje samochód za Ciebie!

Mio MiVue 818 to urządzenie oferujące innowacyjne rozwiązania

Decydując się na zakup wideorejestratora, chcemy, aby jakość nagrań była jak najlepsza. Mio MiVue 818 to kamerka samochodowa, która oferuje znacznie więcej. Producent wyposażył ją w funkcję „Znajdź mój pojazd”, która dostępna jest na mobilnej aplikacji MiVue Pro App. Po połączeniu smartfona z kamerą MiVue 818, gdy skończymy naszą trasę, kamera wysyła do naszego telefonu współrzędne miejsca, w którym zaparkowany został samochód. Gdy tylko będziemy wracać do naszego pojazdu, aplikacja mobilna określi aktualne położenie samochodu i wytyczy dokładną trasę.

Kolejną ciekawą funkcją jest „ewidencja przebiegu”. Tę funkcję kamery Mio MiVue 818 z pewnością docenią firmy, w których flocie znajduje się kilka samochodów służbowych. Jest to dobry sposób na sprawdzenie, do jakich celów wykorzystywany jest samochód przez pracownika. Prywatni posiadacze aut również docenią tę funkcję, która pozwoli określić intensywność eksploatacji auta. Po sparowaniu wyżej wspomnianej aplikacji z kamerą MiVue 818 i uruchomieniu danej funkcji wideorejestrator zapamięta czas startu podróży, kiedy i ile kilometrów przejechaliśmy. Trasy można opisywać tagami, więc łatwo można określić czy był to wyjazd służbowy, czy prywatny. Aplikacja umożliwia drukowanie raportów w formacie plików PDF.

Funkcje, które przydadzą się podczas jazdy

Wyżej opisane technologie wykorzystane w Mio MiVue 818 to nie jedyne rozwiązania, które znajdziemy w wideorejestratorze. Producent wyposażył urządzenie w system ostrzegania przed fotoradarami. Gdy będziemy zbliżać się do pomiaru prędkości, MiVue 818 wyda stosowny alert. Kamera posiada również system monitorowania prędkości w czasie przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkości. Stosowny sygnał zakomunikuje kierowcy, że ten zbliża się lub wjechał do tej strefy. Jeśli przekroczy prędkość, również zostanie o tym powiadomiony.

Kamera samochodowa MiVue 818 pomoże również uniknąć mandatów i bezpiecznie dojechać do celu. Urządzenie oszacuje czas podróży oraz prędkość, z jaką powinniśmy się poruszać, tak aby nie dostać mandatu. Pokaże również długość trasy, jaka została jeszcze do przejechania.

Na pokładzie znajdziemy także tryb parkingowy, który włącza się w momencie, kiedy kierowca zgasi silnik. Kamera Mio MiVue 818 w dalszym ciągu czuwa. W momencie, kiedy wykryje ruch czy uderzenie, materiał zostaje zapisany i zabezpieczony. Warto dodać, że kamera jest w pełni kompatybilna z tylną kamerą Mio MiVue A50, która rejestruje każdy ruch z tyłu auta. Z obu urządzeń pozwala korzystać Smartbox, który pozwala na korzystanie z pasywnego, jak i aktywnego trybu parkingowego.

Świetna jakość obrazu to jedna z wielu zalet kamery Mio MiVue 818

Najważniejszym aspektem w przypadku każdej kamery, nie tylko samochodowej, jest oczywiście jakość obrazu. Wideorejestrator Mio MiVue 818 to urządzenie, które oferuje krystalicznie czystą jakość obrazu. Producent wykorzystał tutaj szklane soczewki, przysłonę F/1.8, obiektyw o 140-stopniowym kącie widzenia, a także zmienną rozdzielczość, którą każdy może ustawić wedle swoich preferencji. Najwyższa oferowana rozdzielczość przez kamerę MiVue 818 to 2K 1440p.

Płynność obraz jest również bardzo ważnym aspektem, ponieważ pozwala nagrać szczegółowy obraz podczas poruszania się autem. Kamera Mio MiVue 818 pozwala nagrywać obraz z gęstością zapisu klatek na poziomie 60 klatek na sekundę. To znacząco wpływa na jakość nagrywanych materiałów. Co więcej, na pokładzie znalazła się także technologia Mio Night Vision, która gwarantuje wysoką jakość nagrań po zmroku i w nocy. Kamera jest kompaktowa, posiada 2,7-calowy wyświetlacz, uchwyt mocowany na taśmę 3M oraz wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth.

Więcej informacji na temat wideorejestratora Mio MiVue 818 znajdziecie pod tym linkiem. Kamerę wyceniono na 649 PLN.