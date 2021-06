Test Mio Mivue 812 – wideorejestrator z funkcją ostrzeżenia o fotoradarach

W przypadku niejasnych sytuacji na drodze warto posiadać „zabezpieczenie”, które pomoże nam udowodnić naszą niewinność. Oczywiście, chodzi o kamerę samochodową. W tym artykule poznacie wideorejestrator z funkcją ostrzeżenia o fotoradarach. Zapraszam na test Mio Mivue 812.

Zapewniam, będzie treściwie i na temat. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że głównie przybyliście tutaj zobaczyć próbne nagrania. Dotrzemy do nich, jednak zachęcam do lektury artykułu, który prezentuje najciekawsze funkcje testowanej kamery samochodowej, jej specyfikację techniczną oraz takie aspekty jak np. jakość wykonania.

Zawartość opakowania

Kamera samochodowa Mio Mivue 812

Przewód USB zakończony wtyczką 12V (do „zapalniczki”)

Elementy montażowe (naklejka 3M zamiast przyssawki)

Dokumentacja: gwarancja i instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Oczywiście, nie planuję tutaj przepisywania tabelki ze strony producenta. Przedstawiam najważniejsze kwestie techniczne, jakie oferuje Mio Mivue 812.

Rozdzielczość: maksymalna 2560 x 1440 @ 30fps lub 1920 x 1080 @ 60fps

Sensor: Sony STARVIS CMOS F/1.8

Kąt widzenia: 140 stopni

GPS: tak

Nagrywanie dźwięku: tak

Sensor przeciążeń: tak

Zapis danych: nośnik microSD, zalecany klasy 10, pojemność maksymalna 128 GB

Akumulator: pojemność 240 mAh

Funkcje dodatkowe: tryb parkingowy, pozycjonowanie GPS, ostrzeżenia przed fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości

Test Mio Mivue 812 – najciekawsze cechy

Według mnie najciekawszą opcją jest ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości. Testowany wideorejestrator nie tylko pokazuje dystans i czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru, lecz również prezentuje średnią prędkość naszego auta na mierzonym odcinku. Dzięki temu dowiemy się, czy przypadkiem nie przekraczamy dozwolonej prędkości. Świetne, prawda? Oprócz tego fajną opcją jest wbudowany moduł GPS, który co prawda nie jest czymś innowacyjnym, jednak warto celować w kamerę samochodową, która go posiada. Za sprawą tej technologii wiemy jaką prędkość ma nasze auto, a także dowiemy się o naszych współrzędnych geograficznych itp. Testowany Mio Mivue 812 posiada również trzy-osiowy sensor przeciążeń, ostrzeżenie o fotoradarach, tryb parkingowy i tzw. Mio Night Vision, który ma zapewnić płynny obraz nawet w trudniejszych warunkach. Warto również zauważyć, że testowany wideorejestrator jest kompatybilny z tylną kamerą MiVue A30 oraz A50. Rzecz jasna, musimy je nabyć osobno, gdyż nie znajdziemy ich w zestawie.

Test Mio Mivue 812

Trzeba przyznać, że prezentowany wideorejestrator pod kątem wyglądu nie wyróżnia się, ale nie można mu również nic zarzucić. Ot, klasyczny design, który i tak będzie ukryty gdzieś w okolicach lusterka wstecznego. Wymiary kamery to: 85,6 x 54,7 x 36,1 mm (wysokość x szerokość x grubość), natomiast jej waga wynosi 86,1 g. Warto przy okazji zaznaczyć, że produkt cechuje się wysokiej jakości materiałami, z jakich został wykonany. Wszystko jest solidnie spasowane, nie ma żadnego elementu, który mógłby sugerować, że wideorejestrator po jakimś czasie będzie wymagał naprawy. Testowany sprzęt wyposażono w ekran o przekątnej 2,7-cala, który jest czytelny, dzięki czemu mamy dobry podgląd tego, jak wyglądać będzie nagrywany materiał. Minusem jest niestety zestaw montażowy, który nie zakończono przyssawką, a naklejką 3M. Cóż, szczególnie będzie to wadą dla kogoś, kto zmienia auta. Mam na myśli na przykład kierowców ciężarówek. Przenoszenie Mio Mivue 812 pomiędzy pojazdami będzie w tym przypadku utrudnione.

Wróćmy do samego urządzenia. Na lewej krawędzi producent umieścił gniazdo USB. Na spodzie znajdziemy slot na kartę pamięci typu microSD. Firma sugeruje, by korzystać z karty o pojemności do 128 GB. Oczywiście, możemy używać nośnika o mniejszej pojemności. Tuż przy ekranie umieszczono cztery przyciski do regulacji ustawień menu. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze. Co ważne, dostępna jest polska wersja językowa.