Młody Polak na oku czołowego klubu z La Liga. Trafi do Realu?

Szykuje nam się kolejny transfer polskiego zawodnika do hiszpańskiej La Ligi? Jak podają media, młody Polak, który obecnie stanowi o sile reprezentacji Polski U-17 znalazł się na celowniku Realu Sociedad. Czy Oskar Tomczyk z Lecha Poznań pójdzie śladami kapitana seniorskiej reprezentacji Polski?

Oskar Tomczyk na celowniku Realu

Oskar Tomczyk, który na co dzień reprezentuje barwy Lecha Poznań i obecnie występuje w młodzieżowych drużynach Kolejorza, znalazł się na celowniku jednego z czołowych klubów hiszpańskiej La Ligi. Pomimo tego, że polska drużyna chce zatrzymać w swoich szeregach napastnika, to młody Polak wkrótce może przenieść się do Hiszpanii.

Real Sociedad ten sezon zakończył na świetnym czwarty miejscu, co oznacza, że w przyszły rozgrywkach wystąpi w Lidze Mistrzów. W jego szeregach może pojawić się 17-letni Polak, który zwrócił uwagę włodarzy klubu z miasta San Sebastian. Tomczyk wkrótce może pójść śladami Roberta Lewandowskiego.

Młody Polak ma być następcą Isaka?

17-letni Tomczyk podpisał z Kolejorzem trzyletni kontrakt w styczniu 2021 roku, który dobiega końca za rok. Klub ze stolicy Wielkopolski widzi w nim wielki talent i chciałby przedłużyć kontrakt z zawodnikiem. To samo widzi w nim hiszpański Real Sociedad, który jak podaje Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty, chętnie sprowadziłby do siebie młodego zawodnika.

Czy Polak trafi do klubu z San Sebastian? Oliwy do ognia dolewa również fakt, że agencją menadżerską 17-letniego Tomczyka jest Universal Twenty Two, która reprezentuje Alexandra Isaka. Piłkarz ten przed przenosinami do Newcastle United reprezentował barwy właśnie Realu Sociedad.

