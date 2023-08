Przedstawienie rozgrywki Call of Duty: Modern Warfare 3 odsłania wiele nowości, ale również i uprawnień, które mają wnieść rozgrywkę na zupełnie nowy poziom. Poza brakiem misji “No Russian” doświadczymy misji w otwartym świecie i w końcu doczekamy się powrotu zombie!

Activision stawia na rozwój i usuwa kontrowersyjną zawartość

W najnowszej części Call of Duty: Modern Warfare 3, zaprezentowano ekscytujące nowości, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród graczy na całym świecie. Wydawca gry, Activision, ujawnił szereg kluczowych informacji dotyczących rozgrywki, wprowadzając zmiany, które obiecują zrewolucjonizować doświadczenie w grze.

Modern Warfare 3 – data premiery i nowości. Jest na co czekać!

Jednym z najbardziej zauważalnych ogłoszeń jest decyzja o usunięciu kontrowersyjnej misji “No Russian”, która wywołała wiele dyskusji w poprzednich odsłonach serii. Twórcy gry postanowili skupić się na tworzeniu bardziej przemyślanych i emocjonujących doświadczeń, które nie budzą kontrowersji i respektują różnorodność graczy.

Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziła informacja o wprowadzeniu trybu open world do świata gry. Gracze będą mieć możliwość swobodnego eksplorowania rozległego środowiska, podejmowania różnorodnych zadań i interakcji z postaciami non-playable. Ta innowacyjna koncepcja otwartego świata zapowiada głębsze zanurzenie w uniwersum Modern Warfare III i zapewnia nowe możliwości rozgrywki.

Wielki powrót zombie w Modern Warfare 3

Dodatkowo, fanów gatunku zombie ucieszył ich powrót. Ten emocjonujący i chaotyczny tryb rozgrywki, w którym gracze walczą o przetrwanie w obliczu hord nieumarłych, cieszył się ogromną popularnością w poprzednich częściach serii. Jego powrót w Modern Warfare III obiecuje jeszcze więcej akcji i adrenaliny.

Tryb Zombie, łączący elementy z wcześniejszego Outbreak, i skupiający się na ekscytującej rozgrywce PvE. Akcja zostanie przeniesiona na mapę znana z Warzone, gdzie drużyny, złożone maksymalnie z czterech składów, staną naprzeciwko siebie. Cała akcja będzie się rozgrywać w towarzystwie 24 graczy, mecz ma trwać 60 minut!

Uczestnicy będą mieli możliwość dokonywania zakupów na specjalnie przygotowanej stacji. To pozwoli im dostosowywać swoje wyposażenie poprzez nabycie skrzyń i konstrukcji obronnych. Co ważne, gracze będą musieli stawić czoła nie tylko nieumarłym, ale również innym graczom, co podniesie poziom rywalizacji i dynamiki rozgrywki.

Dla fanów serii Call of Duty i gatunku strzelanin, ogłoszenia związane z Call of Duty: Modern Warfare 3 są niezwykle obiecujące. Fani wyczekują premiery gry, która planowo odbędzie się 10 października 2023 roku, a tytuł trafi na PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X/S. Wersja podstawowa na PC ma kosztować 349 złotych, a Edycja Skarbca została wyceniona na 459 złotych. Upgrade do wyższej wersji będzie kosztował 110 złotych.

