MOVA E40 Ultra – tani robot z mopem wysuwanym poza obrys!

MOVA, marka specjalizująca się w inteligentnych urządzeniach do sprzątania, ogłosiła właśnie premierę najnowszego modelu robota odkurzająco-mopującego E40 Ultra na polskim rynku. To urządzenie, które łączy siłę, precyzję i wygodę, oferując rozwiązania dotąd zarezerwowane tylko dla sprzętów z najwyższej półki – tym razem w znacznie przystępniejszej cenie.

Czyszczenie przez 75 dni bez Twojego udziału? Teraz to możliwe

E40 Ultra to robot, który automatyzuje wszystko – od odkurzania, przez mopowanie, aż po samooczyszczanie i suszenie mopów. Dzięki inteligentnej stacji dokującej typu all-in-one, robot sam opróżnia pojemnik na kurz, myje i suszy mopy, a nawet – jak twierdzi producent – dozuje środek czyszczący. To oznacza, że przez ponad dwa miesiące możesz całkowicie zapomnieć o sprzątaniu.

Urządzenie dostępne jest już w sprzedaży w największych sieciach handlowych oraz online, z promocyjnym rabatem -27% do 31 sierpnia. Startowa cena sugerowana wynosi 2 599 zł, co czyni ten model wyjątkowo atrakcyjnym wyborem w kategorii średniej półki cenowej.

Maksymalna moc ssania i cicha praca

Sercem MOVA E40 Ultra jest nowoczesny silnik TurboForce 6, osiągający prędkość 90 000 obr./min. Zapewnia on siłę ssania na poziomie 19 000 Pa – bez trudu radzi sobie z okruszkami, sierścią, piaskiem i kurzem. Co ciekawe, mimo imponującej wydajności, robot działa niezwykle cicho, więc nie przeszkadza podczas pracy zdalnej, relaksu ani snu dzieci.

Mop, który wychodzi poza ramy

Dosłownie. MOVA E40 Ultra wprowadza technologię MaxiReach Mop Tech, dzięki której mop wysuwa się o 4 cm poza obrys robota. Efekt? Każdy zakamarek, krawędź i narożnik zostaje dokładnie wyczyszczony. To rozwiązanie idealne dla perfekcjonistów – i dla wszystkich, którzy nie chcą już nigdy więcej ręcznie mopować kątów.

Koniec z włosami na szczotkach

Nowa szczotka Anti-tangle to kolejny game-changer. Dzięki specjalnemu gumowemu paskowi o nachyleniu 45 stopni skutecznie zapobiega wplątywaniu się włosów w mechanizm. MOVA oferuje też opcjonalną szczotkę CleanChop Brush 3.0 – z trzema tnącymi głowicami działającymi jak mini golarka, która dosłownie przecina włosy, zanim te zdążą się owinąć wokół szczotki.

Prawdziwe SPA dla robota

Zintegrowana stacja dokująca robi więcej, niż tylko ładuje urządzenie. To kompleksowy system utrzymania czystości i higieny: zbiorniki na 4,5 litra czystej i 4 litry brudnej wody, gorące suszenie mopów, worek na kurz 3,2L i możliwość automatycznego dozowania płynu. Dzięki temu E40 Ultra może działać bezobsługowo nawet przez 75 dni.

Sprzątanie z inteligencją 3D

Robot wykrywa dywany dzięki czujnikom ultradźwiękowym i natychmiast podnosi mopy o 10,5 mm, by ich nie zamoczyć. W międzyczasie zwiększa siłę ssania dla dokładnego oczyszczenia włókien. Z kolei system 3DAdapt pozwala mu unikać przeszkód z chirurgiczną precyzją – koniec z obijaniem mebli czy przypadkowym przewracaniem przedmiotów.

Tryby mopowania dopasowane do sytuacji

E40 Ultra oferuje aż trzy tryby nawilżania podłóg: delikatny (Gentle Mode) – np. przy zwierzętach, normalny (Normal Mode) – do codziennego użytku oraz intensywny (Heavy Mode) – do zaschniętych plam i silniejszych zabrudzeń. To jak trzy różne strategie czyszczenia – wybierasz jedną, a robot robi resztę.

Długi czas pracy i szybkie ładowanie

Zasilany baterią 5200 mAh, robot pracuje długo i efektywnie, pokonując przeszkody do 22 mm wysokości. Kiedy energia się kończy, system szybkiego ładowania sprawia, że w ciągu krótkiego czasu E40 Ultra wraca do pracy.

Pełna integracja z inteligentnym domem

Robot wyposażony jest w LDS Smart Pathfinder – system nawigacji laserowej z szybkim mapowaniem. MOVA E40 Ultra współpracuje z Amazon Alexa i Google Assistant, umożliwiając sterowanie głosowe oraz integrację z innymi urządzeniami smart home.

Gdzie kupić MOVA E40 Ultra?

Nowy model jest dostępny już od 25 lipca 2025 roku w największych sieciach: RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, Allegro oraz na oficjalnej stronie MOVA. Do 31 sierpnia 2025 r. obowiązuje specjalna promocja: -27% na start, co oznacza, że za mniej niż koszt dwóch weekendów w górach możesz zyskać pełną automatyzację sprzątania… więc może warto się skusić? Przy okazji, zobacz jakie rabaty przygotowała marka MOVA z okazji drugiej fali wakacyjnej promocji.