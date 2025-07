MOVA S2 Detect to nowy odkurzacz pionowy. Taka kasa? Bierz!

Na polski rynek trafił nowy odkurzacz bezprzewodowy – MOVA S2 Detect, Jest to model klasy entry-level, który przy cenie 959 zł oferuje zaskakująco dużo jak na swoją półkę. Właśnie dzisiaj mamy oficjalną premierę, a na start dostajemy też 32% zniżki (czyli cena spada do 649 zł) – promocja obowiązuje do 31 sierpnia.

MOVA S2 Detect – bezprzewodowy odkurzacz pionowy.

Jeśli więc szukasz czegoś sensownego, co nie wyczyści Ci konta, a Twoje mieszkanie już tak – to może być opcja do rozważenia.

Moc ssania: konkretna, jak na entry-level

Nie oszukujmy się – ładny wygląd to jedno, ale bez porządnego ssania to nadal tylko plastikowy kijek z kółkami. MOVA S2 Detect na szczęście nie udaje, że sprząta, tylko naprawdę zasysa. Producent podaje 150 AW mocy ssania, generowane przez 460-watowy silnik bezszczotkowy, przy ciśnieniu do 25 kPa.

Na papierze wygląda to naprawdę dobrze – i jak na swoją klasę cenową, to jeden z mocniejszych modeli. Trzeba też wspomnieć o technologii 10-Cone Cyclonic Dust-Air Separation, która ma odpowiadać za stabilną moc i dłuższą żywotność urządzenia (czytaj: nie będzie się dławić po miesiącu).

MOVA S2 Detect – bezprzewodowy odkurzacz pionowy.

Mieszkanie 30 m2? MOVA S2 Detect nie zagraci przestrzeni

Wiele bezprzewodowych odkurzaczy działa spoko, ale po użyciu… nie wiadomo, co z nimi zrobić. MOVA S2 Detect idzie na rękę wszystkim, którzy nie mają oddzielnej szafy na sprzęty AGD. Składana konstrukcja to tutaj jeden z większych atutów. Po złożeniu urządzenie stoi samodzielnie – nie musisz go opierać o ścianę, drzwi czy stawiać na parapecie. Co więcej, producent dorzuca klipsy na akcesoria, więc wszystkie końcówki mają swoje miejsce i nie pałętają się po szufladach.

Mopowanie w pakiecie – zaskakujące, ale całkiem sensowne

Nie, nie zastąpi to mopa parowego ani ręcznego szorowania fug, ale… na codzienne ogarnięcie podłóg to może być właśnie to. MOVA S2 Detect ma wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 300 ml oraz pad z mikrofibry, który działa w tandemie z odkurzaczem.

W skrócie: w jednym przejeździe odkurzasz i przecierasz podłogę, więc nie trzeba biegać dwa razy. Oszczędność czasu? Tak. Czy to działa? Według producenta – jak najbardziej. W praktyce: do szybkich porządków ? Myślę że wystarczająco.

MOVA S2 Detect – bezprzewodowy odkurzacz pionowy.

Włosy na szczotce? MOVA mówi: „nie dziś”

Jeśli masz w domu włochatego pupila albo po prostu Twoje włosy lubią zostawać na podłodze (albo dywanie), to znasz ten moment: kończysz odkurzać i… zaczynasz wyciągać kłaki ze szczotki.

Tu wchodzi MOVA z systemem przeciw plątaniu się włosów – zastosowanym zarówno w głównej szczotce podłogowej, jak i w mini szczotce.. Całość oparta jest na konstrukcji grzebieniowej, która według producenta eliminuje ręczne dłubanie po każdym sprzątaniu. I oby mieli rację, bo to serio jeden z bardziej upierdliwych tematów.

Czas pracy MOVA S2 Detect: zaskakująco długo

W trybie Gentle (czyli najlżejszym) odkurzacz pracuje nawet ponad 60 minut. W trybie Standard -około 25 min, a przy Max – 10 minut. Tryby zmieniasz jednym kliknięciem, więc bez filozofii.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wymienna bateria 7 x 2500 mAh, którą możesz ładować osobno, niezależnie od urządzenia. To wygodne, jeśli kiedyś zdecydujesz się dokupić zapasową baterię – wymieniasz i jedziesz dalej.

Filtracja, która nie wciąga problemów z powrotem

System 5-warstwowej filtracji, w tym dodatkowa warstwa z 10-stożkowej separacji, gwarantuje wyłapywanie ponad 99,9% cząsteczek większych niż 0,3 µm. Kurz, pyłki, alergeny – zostają w środku, a nie wracają do powietrza. To dobra wiadomość dla alergików i wszystkich, którzy nie chcą oddychać tym, co właśnie odkurzyli.

Detale, które robią różnicę

Na korpusie znajdziesz czytelny LED-owy wyświetlacz, który pokazuje:

poziom naładowania baterii,

tryb pracy,

ewentualne komunikaty serwisowe.

Oprócz tego mamy oświetlenie LED w szczotce podłogowej – serio, nie raz zdziwisz się, co znajdziesz pod łóżkiem albo sofą. MOVA S2 Detect ma też zestaw końcówek: do szczelin, materacy, tapicerki- wszystko, czego możesz potrzebować w mieszkaniu.

Gdzie kupić MOVA S2 Detect?

MOVA S2 Detect jest już dostępny w największych sieciach: RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, Allegro, a także na stronie producenta. Cena wyjściowa to 959 zł, ale do 31 sierpnia obowiązuje promocja -32%, więc zgarniesz go za niecałe 650 zł.

A czy warto?

Jeśli szukasz pierwszego bezprzewodowego odkurzacza, nie chcesz wydać miliona monet, a jednocześnie oczekujesz porządnego ssania, funkcji mopowania, kompaktowej formy i sensownego czasu pracy – MOVA S2 Detect może być strzałem w dziesiątkę.

