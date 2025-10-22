MOVA SJ10 robi sok z całych jabłek bez krojenia. Jak? Zobacz

Jabłka, gruszki, dynie i marchewki – polska jesień pachnie właśnie tym. I chociaż wielu z nas narzeka na chłód, błoto i ciemne poranki, to ten sezon ma coś, czego nie da się podrobić: kolory, aromaty i domowy klimat. Taki, w którym chce się zawinąć w koc, odpalić świeczkę o zapachu cynamonu i napić się czegoś, co smakuje jak słońce z wrześniowego sadu. Jeśli masz ochotę na zdrowy sok, zerknij w kierunku MOVA SJ10.

MOVA SJ10.

No właśnie – sok. Ale nie taki z kartonu, tylko prawdziwy, gęsty, świeży, zrobiony z całych owoców. MOVA SJ10 właśnie pojawiła się w Polsce i zapowiada się na sprzęt, który może odmienić nasze podejście do domowych soków. Bo po raz pierwszy nie trzeba nic kroić. Serio.

Całe jabłko? Wrzuć i jedziemy

MOVA SJ10 ma otwór o średnicy 120 mm – czyli taki, że spokojnie wrzucisz całe jabłko, gruszkę, a nawet małą pomarańczę. Bez krojenia, bez brudzenia deski i bez tego klasycznego „zaraz mi się nie zmieści”.

I tu tkwi jej największy urok. Bo jeśli masz ogród, działkę albo po prostu uwielbiasz kupować skrzynkę jabłek od lokalnego rolnika, to pewnie znasz ten moment, gdy patrzysz na górę owoców i myślisz: „kiedy ja to wszystko przerobię?”. MOVA SJ10 odpowiada: „teraz”.

W praktyce oznacza to, że wystarczy wrzucać owoce jeden po drugim – bez zabawy w nożyk i precyzyjne kawałki. Do tego ma drugi, mniejszy otwór (45 mm), przez który można dorzucać mniejsze składniki jak liście jarmużu, imbir czy marchewki.

MOVA SJ10.

Sok, który nie traci niczego po drodze

Cały sekret tego urządzenia tkwi w technologii cold press, czyli wolnoobrotowym wyciskaniu. MOVA SJ10 działa z prędkością 45–65 obrotów na minutę – to mniej niż obroty miksera na „jedynce”.

Dlaczego to ważne? Bo taka praca bez tarcia i ciepła sprawia, że witaminy, enzymy i minerały zostają tam, gdzie ich miejsce – w soku. Nie ma piany, nie ma utlenienia, a sok zachowuje naturalny kolor i smak nawet po kilku godzinach w lodówce.

To nie jest ta cienka ciecz z sokowirówki – to gęsty, esencjonalny sok, w którym naprawdę czuć owoc. Idealny, jeśli lubisz mieć coś konkretnego do picia, a nie „wodę o smaku jabłka”.

MOVA SJ10.

Dwustopniowy wałek, czyli wyciskanie do ostatniej kropli

MOVA SJ10 ma w sobie coś, co producent nazywa „dwustopniowym wałkiem ślimakowym”. Brzmi technicznie, ale działa genialnie. Pierwszy etap rozdrabnia owoce, drugi dokładnie je wyciska – tak, że w pojemniku zostaje sucha pulpa, a w dzbanku czysty sok.

Według testów, ta konstrukcja zwiększa wydajność o około 10% w porównaniu do klasycznych modeli. Czyli z tych samych owoców dostajesz więcej napoju. I to widać – pulpa jest sucha, a sok klarowny, bez resztek miąższu.

Podwójny filtr dba o to, żeby do szklanki nie wpadły włókna ani pestki. W efekcie można nalać sok nawet dziecku – gładki, aksamitny i naturalnie słodki.

Nie tylko soki – jesień w wersji kreatywnej

To urządzenie to coś więcej niż zwykła wyciskarka. Możesz zrobić z niego jesienną fabrykę pyszności: mleko migdałowe, mus z dyni, sos pomidorowy z ostatnich pomidorów z ogródka, a nawet bazę do smoothie.

Jesień aż się prosi o eksperymenty – wyobraź sobie sok z marchewki, jabłka i imbiru albo połączenie gruszki z cynamonem i odrobiną miodu. MOVA SJ10 radzi sobie nawet z twardszymi składnikami, a funkcja reverse pozwala cofnąć wałek, jeśli coś się zablokuje. Bez rozkręcania, bez stresu.

I bonus – możesz też przygotować sorbet z zamrożonych owoców. Dla dzieci? Idealny.

Cicha, prosta i lekka

Sprzęt waży tylko 3,5 kg, więc bez problemu można go przenieść z blatu na półkę. A pracuje tak cicho (65 dB), że możesz robić sok rano, gdy reszta domu jeszcze śpi.

Montaż? Trzy ruchy. Włóż, przekręć, naciśnij – i gotowe. Mycie też nie jest dramatem – tylko trzy elementy mają kontakt z sokiem, a w zestawie jest szczoteczka, która dociera w każdy zakamarek.

Po wyciskaniu nie zostaje chaos w kuchni, tylko przyjemny zapach owoców.

Bezpieczna i sprytna

SJ10 została wyposażona w system bezpieczeństwa, który nie pozwoli jej się włączyć, jeśli coś źle złożysz. Pokrywa otwarta? Urządzenie się wyłączy. Wszystko dla spokoju ducha – zwłaszcza jeśli w kuchni kręcą się dzieci.

Do tego pojemnik na sok ma 900 ml, a na miąższ 800 ml, więc można przygotować solidną porcję dla całej rodziny. Silnik 200 W daje radę nawet z twardymi burakami.

A gdzie i za ile kupisz MOVA SJ10.?

MOVA SJ10 dostępna jest już w w największych sieciach handlowych w Polsce:RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro oraz al.to, a także na platformie Allegro i oczywiście, na oficjalnej stronie MOVA. Sugerowana cena to 849 zł jednak do 31 października lub wyczerpania zapasów obowiązuje promocja startowa czyli 29% taniej.

Jesienny rytuał w domu

Złota polska jesień to nie tylko spacery po lesie i liście pod nogami. To też czas, kiedy chcesz zadbać o siebie i rodzinę – trochę zwolnić, wrócić do domowych smaków. MOVA SJ10 idealnie się w to wpisuje.

Nie musisz być fanem sprzętów kuchennych, żeby ją polubić. To po prostu urządzenie, które ułatwia życie. Działa, nie hałasuje, a efekty – w postaci szklanki świeżego soku – są po prostu przyjemne.

I to jest właśnie ta magia jesieni w szklance. Trochę słodyczy, trochę koloru i świadomość, że pijesz coś, co pochodzi prosto z natury.

Sprawdź również sprzęt MOVA do pielęgnacji włosów.