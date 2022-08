MSI Vigor GK50 Elite — przyzwoity mechanik

Dziś goszczę klawiaturę, która jest już na rynku dłuższy czas. Jednak ze względu na swoją cenę i możliwości, wciąż jest solidnym wyborem dla osób szukających pełnej klawiatury o klikających przełącznikach. Mowa o MSI Vigor GK50 Elite na przełącznikach Kailh Box White. Zapraszam.

Wstęp i specyfikacja

MSI Vigor GK50 Elite

Pozornie MSI Vigor GK50 Elite nie wyróżnia się niczym szczególnym. To typowa klawiatura wyposażona w 104 klawisze (więc o pełnym rozmiarze). Diabeł tkwi jednak w szczegółach, jak to mawiają. Producent postawił na przełączniki Kailh Box White (i tylko te) o klikającej charakterystyce pracy. Nie jest to więc model przeznaczony dla każdego. Naturalnie na pokładzie obecne jest także podświetlenie RGB (kogoś to jeszcze dziwi?), które zadowoli fanów wielobarwnej iluminacji.

Jak wspominałem wcześniej, klawiatura jest już dostępne na rynku od dłuższego czasu. Na przestrzeni tego czasu cena zmieniała się nieznacznie. Obecnie możemy ją dostać za nieco poniżej 400 złotych. W dalszej części recenzji omówię, co właściwie ów model oferuje, tymczasem jednak rzut oka w specyfikację:

Rozmiar: Pełna 100%

Pełna 100% Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Kailh Box White

Kailh Box White Wymiary: 435 x 135 x 38 mm

435 x 135 x 38 mm Typ przełącznika: Klikający (clicky)

Klikający (clicky) Typ klawiatury: Float key

Float key Podświetlenie: RGB, Punktowe

RGB, Punktowe Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne, metal

Tworzywo sztuczne, metal Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: Laser Etched

Laser Etched Oprogramowanie: Tak

Tak Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Nie/Tak Łączność: USB (kabel stały)

USB (kabel stały) Hotswap przełączników: Nie

Nie Waga: 800.5 g

Konstrukcja i jakość wykonania MSI Vigor GK50 Elite

MSI Vigor GK50 Elite

Do czynienia mamy z klasycznym połączeniem aluminium z tworzywem sztucznym. Całość dobrze się prezentuje i nie budzi zastrzeżeń do jakości wykonania. Konstrukcja klawiatury to oczywiście float-key, co jednym może odpowiadać, a innym nie. MSI Vigor GK50 Elite nie ugina się pod naciskiem, nie wydaje niepożądanych dźwięków. Jest sztywna i dobrze trzyma się biurka, pomaga w tym naturalnie waga oraz gumy antypoślizgowe na spodzie. Kąt nachylenia klawiatury daje się regulować tylko w jednym poziomie (nie licząc domyślnego). Kabel w oplocie jest stały, nie umożliwia odłączenia. Jest dość giętki, więc nie ma problemu z jego poprowadzeniem po biurku.

MSI Vigor GK50 Elite

W kolejnej części warto wspomnieć o keycapach. Te, choć pozornie są dobrej jakości, to jednak należy mieć na uwadze, że to ABS-y, ponadto malowane (laser-etched). Farba może się więc ścierać po czasie. W tej cenie można już oczekiwać klasycznych double-shotów, które ten problem rozwiązują. Przełączniki jak przystało na boxy, są dość płynne. Klik jest przyjemny dla ucha, to coś zupełnie innego, niżeli typowe, niebieskie i podobne switche. Stabilizatory pomimo fabrycznego smarowania pracują dobrze, luz jest minimalny. Poniżej zamieszczam test dźwięku.

MSI Vigor GK50 Elite

Podświetlenie oraz wyposażenie

Nie zabrakło wielokolorowego podświetlenia klawiszy. Producent postawił na klasyczne diody SMD RGB umieszczone pod przełącznikami. Barwy są jasne i żywe, podświetlenie robi dobre wrażenie i z pewnością zadowoli fanów tego typu elementów. Ustawienie białej kolorystyki powoduje pojawienie się różowej poświaty, co jest całkowicie normalne przy tego typu diodach. Wyjaśniałem to z resztą w wielu moich recenzjach. Poniżej garść efektów świetlnych.

MSI Vigor GK50 Elite

Wyposażenie jest raczej standardowe jak na klasę produktu. Poza klawiaturą otrzymujemy dobrej jakości keycap puller, dwa dodatkowe keycapy, instrukcję w języku polskim i to na tyle. Akcesoria dołączone do MSI Vigor GK50 nie wywołają może efektu wow, ale nie przyniosą także wstydu.

Oprogramowanie i podsumowanie

MSI Vigor GK50 Elite — przyzwoity mechanik MSI Vigor GK50 Elite — przyzwoity mechanik

Oprogramowanie, z pomocą jakiego przyjdzie nam zarządzać MSI Vigor GK50 Elite to MSI Dragon Center. Obsługuje ono większość produktów tego producenta, od klawiatur, myszy czy słuchawek, a na podzespołach jak płyty główne czy karty graficzne kończąc. Co więc warto wspomnieć, możemy je między sobą synchronizować. Funkcjonalność stoi na przyzwoitym poziomie, choć przydałoby się nieco więcej predefiniowanych efektów świetlnych. Standardowo obecny jest także edytor makr czy możliwość zapisywania własnych profili. Zastrzeżenia mogę mieć tylko do wagi tej aplikacji. Nie jest ona lekka, a to za sprawą sporej ilości bibliotek, które musi pobrać. Ponadto, jest dość zasobożerna dla komputera.