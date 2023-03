MSI zaprezentowało mysz za ponad 500zł. Czy to już przesada?

MSI zaprezentowało mysz za ponad 500zł. Peryferia są coraz droższe, ale czy gracze tego rzeczywiście chcą?

MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT to mysz, która została wyceniona przez producenta na kwotę bagatela 539 złotych. Czy tego rzeczywiście chcą gracze? Okazuje się, że tak. Są skłonni wydać całkiem spore sumy za porządnej jakości peryferia, a taka ma być najnowsza propozycja marki MSI, bowiem zastosowano w niej sensor z najwyższej półki, który zostanie doceniony przez graczy różnorakich strzelanek. Mowa o PixArt PAW-3395, który obsługuje DPI o rozdzielczości nawet 26000, a także wspiera śledzenie ruchu z prędkością 650 IPS i akcelerację 50G.

Gracze uwielbiają bezprzewodowe myszki

MSI wyszło z założenia, że warto zaproponować konstrukcję bezprzewodową, która będzie w stanie pracować nawet 150 godzin na jednym ładowaniu. Za tak długi czas pracy odpowiada wbudowany akumulator o pojemności 550 mAh. Ładowanie odbywa się poprzez dołączonądo zestawu stację ładującą. Skoro mowa o bezprzewodowej pracy to warto wspomnieć, że mysz wykorzystuje do tego połączenie 2.4G MSI SwiftSpeed o bardzo niskim opóźnieniu, ale do dyspozycji graczy oddano także komunikację za pośrednictwem Bluetooth.

Specyfikacja MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS

Sensor: PIXART PAW-3395 26000 DPI 650 IPS 50G

Konstrukcja waga 85 gram ergonomiczny kształt opatentowane uchwyty MSI DIAMOND LIGHTGRIPS

3 sposoby łączności 2.4G MSI SWIFTSPEED Bluetooth Przewodowo

Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu

Przełączniki OMRON o żywotności 60 milionów kliknięć

Sugerowana cena: 539 zł

MSI proponuje również klasyczne rozwiązanie po kabelku

Drugim gryzoniem bez komunikacji bezprzewodowej jest CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT, a więc po prostu na samym końcu nie znajdziemy dopisku WIRELESS. Gryzoń ten zaopatrzono w identyczny sensor, ale odchudzono go o 10 gram, a więc jego waga wynosi 75 gram. Zadbano także o elastyczny kabel FrixionFree, który jak informuje producent, został zaprojektowany tak, aby zminimalizować tarcie o podkładkę i biurko. Ponownie nie mogło zabraknąć ślizgaczy wykonanych w 100% z teflonu oraz przełączników OMRON o żywotności 60 milionów kliknięć.

Specyfikacja MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT

Sensor: PIXART PAW-3395 26000 DPI 650 IPS 50G

Konstrukcja waga 85 gram ergonomiczny kształt opatentowane uchwyty MSI DIAMOND LIGHTGRIPS

Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu

Przełączniki OMRON o żywotności 60 milionów kliknięć

Sugerowana cena: 379 zł

