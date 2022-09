MSI Force GC30 v2 White – bezprzewodowy pad do PC i Android

Podsumowanie

Spotkanie dosyć pozytywnie mnie zaskoczyło, a odważyłem się porównywać tego pada do modelu oferowanego przez Microsoft, który jest jakieś 100 zł droższy. Finalnie wypadł całkiem dobrze i warto go rozważyć szukając czegoś nowego w dobrej cenie. Co do kwoty, wyceniony został całkiem dobrze i za to na pewno muszę go pochwalić.