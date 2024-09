Multum nowości AGD od Cecotec na targach IFA 2024!

Hiszpańska marka Cecotec będzie jedną z firm, która zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia z kategorii małe AGD podczas tegorocznych targów IFA, startujących już jutro. Wśród przedstawionych model znajdzie się nowoczesny i zaawansowany robot kuchenny, Mambo Cooking. Czego więcej się spodziewać?

Nowoczesna kuchnia? Cecotec ma do tego odpowiednie urządzenia

Tegoroczne targi IFA w Berlinie oficjalnie startują jutro, a jedną z firm, która zaprezentuje swoje nowoczesne urządzenia, będzie hiszpańska firma Cecotec z Walencji. Podczas targów marka ta zaprezentuje urządzenia z kategorii małego AGD, wyposażone w nowoczesne rozwiązania, dzięki którym wykonywanie codziennych obowiązków będzie proste i przyjemne.

Na stoisku marki Cecotec powstanie pełnowymiarowa kuchnia, w której umieszczone zostaną dania z kuchni hiszpańskiej, ale przede wszystkim urządzenia małego AGD marki stworzonych z myślą o miłośnikach gotowania, jak i sprzętu z innej kategorii. Co marka zaprezentuje podczas tegorocznych targów IFA?

Firma na targach IFA zaprezentuje kilka nowoczesnych urządzeń RTV i AGD.

Takiego robota kuchennego jeszcze nie było

Podczas wystawy na IFA 2024 firma Cecotec zaprezentuje swoje flagowe urządzenie, jakim jest robot kuchenny Mambo Cooking. Urządzenie to posiada opatentowany, autorski, w pełni zautomatyzowany dozownik składników, dzięki czemu przyrządzanie potraw staje się niezwykle proste, a także funkcję automatycznego czyszczenia! 45 funkcji gotowania sprawia, że robot jest w stanie przygotować praktycznie każde danie, wykonując samodzielnie każdy krok. Do tego wszystkiego mamy dostęp do aplikacji mobilnej z przepisami i instrukcją przygotowania danej potrawy, czy też sugestie dań z produktów, które znajdują się w naszej lodówce. Robot pozwala na gotowanie 4 potraw jednocześnie, a duży 7-calowy ekran gwarantuje komfort obsługi urządzenia.

Kolejnym urządzeniem, jakie Cecotec zaprezentuje podczas targów IFA, będzie jedna z najbardziej zaawansowanych frytkownic beztłuszczowych na rynku, model Cecofry&Grill Duoheat Smoke+. Urządzenie to zostało wyposażone m.in. w podwójną grzałkę i grill z odlewanego aluminium, dzięki jest w stanie nie tylko grillować mięso, ale także wędzić je za pomocą funkcji dymu. Podczas prezentacji pokazane zostaną także umiejętności nowych blenderów z serii Grand Katana z ostrzami przeciwbieżnymi. Blendery Total Destroy, jako jedyne na świecie, oferują taką specyfikację.

To jednak nie wszystko, ponieważ Cecotec zaprezentuje także pierwszy w swoim portfolio odkurzacz pionowy Rockstar Odyssey o mocy 300 AW i baterii oferującej aż 100 minut pracy na pojedynczym ładowaniu. Firma pokaże także roboty odkurzające z bazami automatycznego opróżniania, oferujące inteligentną nawigację i intensywne mycie. Na targach pojawi się także inteligentna kosiarka Conga GrassHopper, a także robota do czyszczenia basenów – Conga Pooldroid 1000 FloorMaster.

Wśród prezentowanych urządzeń pojawi się także suszarka Nano IonTech, wykorzystująca technologię plazmową zapobiegającą puszeniu się włosów, czy nawet lokówkę Ceramic AirGlam 14 w 1 z efektem Coandy, pozwalającą na układanie różnych fryzur za pomocą jednego urządzenia. Na IFA 2024 firma Cecotec pokaże także urządzenia RTV – telewizory 98- i 85-cali z matrycą QLED, rozdzielczością 4K UHD, systemem Android 11 i systemami wspierającymi wyświetlanie realistycznego obrazu, jak i systemem dźwięku przestrzennego.

Dystrybutorem marki Cecotec w Polsce jest firma Upun.

