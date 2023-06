Raków Częstochowa. Na kogo w I rundzie el. LM może trafić mistrz Polski?

Już dziś odbędzie się losowanie pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, w których zagra aktualny mistrz Polaki, Raków Częstochowa. Z kim na pierwszym etapie eliminacji może zagrać polski zespół?

Raków Częstochowa zagra o Ligę Mistrzów

Drużyna z Częstochowy wygrała w tym sezonie mistrzostwo Polski, co oznacza, że jako najlepsza drużyna w naszym kraju zagra o fazę grupową Ligi Mistrzów. Ostatnim zespołem, który doszedł do etapu grupowego tych rozgrywek była Legia Warszawa w sezonie 16/17, kiedy to stołeczny klub trafił do grupy F, w której rywalizował z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona. Wojskowi zajęli wtedy trzecie miejsce w grupie i zremisowali m.in. z Realem, wygrali ze Sportingiem i poszli na wymianę ciosów z Borussią (przegrana 8:4).

Czy Raków Częstochowa będzie w stanie dojść tak wysoko w nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów? Mistrzowie Polski wierzą, że uda im się awansować do fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek, jednak nie będzie to łatwe zadanie. Historia pokazuje, że polskie drużyny lubią spaprać sprawę na ostatniej prostej.

Na kogo w el. LM może trafić Raków Częstochowa? Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Potencjalni rywale Rakowa w I rundzie eliminacji LM

Dziś o 14 rozpocznie się losowanie par I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Oto przeciwnicy, na których może trafić mistrz Polski:

Qarabağ FK

Slovan Bratysława

HJK Helsinki

Flora Tallinn

Olimpija Ljubljana

Czy Mistrzowi Polski uda się awansować do fazy grupowej LM?

Źródło: Opr. wł./Twitter Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA), Zdjęcie: Twitter