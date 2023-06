Gdzie oglądać za darmo mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 Mołdawia vs Polska? Dziś reprezentacja naszego kraju, po zwycięstwie nad Niemcami, będzie próbowała dopisać trzy punkty w tabeli grupy E, w której zajmuje obecnie trzecie miejsce.

Polska na trzecim miejscu w grupie E

O początku eliminacji zarówno piłkarze, jak i kibice reprezentacji Polski chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Polacy już w trzeciej minucie spotkania z Czechami przegrywali 2:0, a mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 3:1. Kilka dni później drużyna Fernando Santosa co prawda wygrała z Albanią, jednak styl, w jakim to zrobiła, pozostawiał dużo do życzenia.

Mołdawia vs Polska. Gdzie za darmo oglądać mecz? [LINK] Fot. MenWorld

Ze względu na wyniki poszczególnych spotkań reprezentacja Polski zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie E z dorobkiem trzech punktów. Tyle samo punktów po dwóch spotkaniach zebrała Albania i to ona z racji bilansu bramkowego zajmuje drugie miejsce. Liderem grupy są Czechy, którzy po trzech meczach mają na koncie siedem punktów. Czy mecz Mołdawia vs Polska przybliży Polaków do lidera?

Gdzie oglądać za darmo mecz Mołdawia vs Polska?

Zdecydowanym faworytem spotkania Mołdawia vs Polska jest reprezentacja Polski, jednak nasi dzisiejsi przeciwnicy sprawili już jedną niespodziankę i w drugiej kolejce eliminacji bezbramkowo zremisowali z Czechami na własnym stadionie. Miejmy nadzieje, że w przypadku naszej drużyny narodowej ta sytuacja się nie powtórzy, zwłaszcza że kilka dni temu odnieśliśmy drugie w historii polskiego futbolu zwycięstwo nad reprezentacją Niemiec.

Gdzie oglądać więc spotkanie Mołdawia vs Polska, które będzie rozgrywane w ramach eliminacji do Euro 2024? Mecz rozpocznie się o 20:45 i będzie można je za darmo obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na stronie TVP Sport. Spotkanie będzie pokazywane także na kodowanym programie Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

