Nowość, czyli NAVITEL RC3 PRO to świetna kamera samochodowa dla taksówkarzy i ogólnie osób wykonujących zawód kierowcy. Dlaczego? Posiada trzy obiektywy, a co za tym idzie możliwość potrójnego nagrywania obrazu. Jest to więc idealny wideorejestrator dla kierowcy zawodowego.

Przede wszystkim, kamera, która rejestruje obraz przed nami oferuje kąt widzenia wynoszący 135 stopni oraz rozdzielczość FULL HD i 30 klatek na sekundę. NAVITEL RC3 PRO mógłby co prawda oferować trochę wyższą rozdzielczość i kąt widzenia, ale nie ma co narzekać – wartości te całkowicie wystarczą w codziennym użytkowaniu. Plus za sensor optyczny GC4653. Kamera wewnętrzna z kątem widzenia 110 stopni wyposażona jest w diody IR, co pozwala na nagrywanie materiału w zupełnych ciemnościach, a przecież takie panują podczas nocnej jazdy. Miałem okazję testować inny model marki NAVITEL podczas tworzenia materiału „test kamer samochodowych„, który posiadał taki obiektyw. Efekt nagrań możecie zobaczyć tutaj.

NAVITEL RC3 PRO – wideorejestrator dla kierowcy zawodowego

Prezentowany model jest wyposażony w jeszcze jeden obiektyw. Mowa o kamerze oferującej kąt 106 stopni, która rejestruje materiał w rozdzielczości Full HD. Mamy więc pełny zapis podróży z trzech różnych obiektywów. To właśnie dlatego uważam, że jest to świetny wideorejestrator dla kierowcy zawodowego. Szczególnie takiego, który wozi pasażerów. Nigdy nie wiadomo, kto może się trafić – czasami słyszymy o tym, że jakiś człowiek napadł na taksówkarza. Kamera samochodowa z trzema obiektywami powinna pomóc w zdobyciu cennego materiału dowodowego.

Prezentowany model nagrywa filmy na karcie pamięci, która może mieć maksymalną pojemność do 128 GB. Plusem jest również dotykowy, 3,16-calowy ekran, na którym zmienimy ustawienia lub zobaczymy prędkość jazdy i ostrzeżenie o zbliżającym się fotoradarze. NAVITEL RC3 PRO wyposażony został w moduł GPS, tryb parkingowy oraz Wi-Fi do szybkiego transferowania materiałów wideo na nasz telefon.

Cena tego modelu wynosi 999 złotych.