Netflix bierze się za osoby dzielące konta

Największym problemem serwisu Netflix jest dzielenie się kontem z osobami, które nie mieszkają pod jednym dachem. Przedsiębiorstwo traci na tym sporo pieniędzy. Firma próbuje utrudniać ten proces. Teraz bierze się za Polaków.

Netflix nie lubi, kiedy dzielisz się kontem ze znajomymi

O tym, że Netflix chce zaprzestać działaniom dzielenia się kontem przez użytkowników, słyszymy już od jakiegoś czasu. W pewnym momencie osoby, które dzieliły konto ze znajomymi, otrzymywały powiadomienie, które nakazywało im weryfikację konta. Było to utrudnione w przypadku osób, które nie posiadały dostępu do maila, na którym założone zostało konto w serwisie.

Nadchodzi koniec dzielenia się kontem ze znajomymi w serwisie Netflix?

Wpisanie kodu kłopotliwe właśnie w takich sytuacjach, ale to nie był problem. Platforma wprowadziła nową metodę, która wymaga od użytkownika potwierdzenia prawa do użytkowania, kiedy logujemy się na nowym urządzeniu. Netflix nie chce, aby użytkownicy, którzy nie mieszkają pod jednym adresem, dzielili się kontem. Platforma znacząco to utrudnia i jej praktyki trafiły też do Polski.

Bez kodu weryfikacyjnego nie oglądniesz treści. Platforma wprowadza nowe zabezpieczenie do Polski

Polscy użytkownicy platformy Netflix w końcu doczekali się tego, czego już od dawna doświadczają użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Serwis prosi o weryfikację i podanie kodu, który pozwoli nam na oglądanie treści na platformie. Kod wysyłany jest na maila lub na numer telefonu, który połączony jest z kontem.

W przypadku kiedy nie jesteście właścicielami konta i nie posiadacie dostępu do skrzynki pocztowej przypisanej do konta, weryfikacja może okazać się kłopotliwa. Nie jest to sytuacja, która uniemożliwia oglądanie materiałów, jednak to bardzo irytująca praktyka. Wydawało się, że Netflix już dawno pogodził się z tym, że użytkownicy dzielą swoje konta. Niestety, w dalszym ciągu z tym walczy.