HBO Max z oficjalną datą premiery w Polsce! Ile zapłacimy?

Spekulacje na temat premiery nowej platformy steramingowej HBO w końcu dobiegły końca! Oficjalnie potwierdzono datę uruchomienia serwisu. HBO Max wystartuje w Polsce wraz z 8 marca! Znamy też ceny usługi!

HBO Max wchodzi do Polski!

Miłośnicy filmów i seriali nie mogą narzekać na brak dostępu do swoich ulubionych produkcji. Jedynie na co będą teraz mogli narzekać, to zbyt duży wybór, ponieważ potwierdzono datę premiery usługi HBO Max. Oficjalny profil HBO Polska w serwisie Twitter oznajmił, że platforma będzie w Polsce oficjalnie dostępna od 8 marca.

HBO Max to znacznie bardziej rozwinięta usługa, która dostępem do produkcji i seriali bije na głowę obecnie dostępne HBO Go. Nowa usługa będzie oferować dostęp do największych hitów. Warto również zaznaczyć, że wiele filmów będzie miało swoją premier właśnie na tej platformie.

Przywitaj się ze wszystkim, co kochasz.

HBO Max pojawi się w Polsce 8 marca. 💜

Niezwykle atrakcyjna cena. Im dłużej, tym taniej!

Wraz z datą premiery HBO Max w Polsce dostaliśmy także informacje na temat cen. Pierwotna cena usługi będzie wynosić 29,99 PLN miesięcznie, jednakże jest sposób na płacenie mniejszej kwoty. Jeśli abonent zdecyduje się na wykupienie subskrypcji do końca marca, abonament będzie kosztował jedynie 19,99 PLN. Cena ta będzie obowiązywać do momentu, aż nie przerwiemy subskrypcji. Można więc powiedzieć, że lojalność popłaca.

Tak niska cena sprawia, że będzie to jedna z najtańszych usług tego typu w Polsce. HBO Max będzie oferowało nieograniczony dostęp do treści takich jak Trylogia Władcy Pierścieni, Hobbita, seria filmów z Harry’m Potterem, czy Matrix. Materiały będą dostępne w rozdzielczości 4K. Do tego użytkownik dostanie możliwość streamowania jednocześnie na trzech urządzeniach, dźwięk przestrzenny 5.1 i Dolby Atmos.

Netflix ma się czego obawiać, ponieważ pakiet 4K w przypadku tej platformy kosztuje aż 60 PLN! Nawet jeśli do Maxa dołączymy później i tak będziemy płacić połowę z tego, co Netflixowi!

