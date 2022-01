Netflix znowu podnosi ceny abonamentów!

Najpopularniejsza platforma do steramowania filmów i seriali kilka miesięcy temu podniosła ceny abonamentów praktycznie na wszystkich rynkach. Netflix postanowił zrobić do ponownie. Przedsiębiorstwo podnosi więc ceny na kluczowych rynkach. Co z Polską?

Netflix znowu zmienia ceny abonamentów!

Kilka miesięcy temu Netflix postanowił zwiększyć ceny abonamentu na swoje usługi. Cena pakietu premium na polskim rynku wzrosła z 52 złotych do 60 PLN. Podobne zmiany wprowadzono również na innych rynkach, na których działa amerykański gigant streamingowy.

Okazuje się, że stałe ceny abonamentów platformy nie utrzymały się za długo, ponieważ Netflix ogłosił, że ponownie zmienia swoją ofertę. Niestety, nie na korzyść użytkownika. Platforma zapowiedziała, że abonament wzrośnie na kluczowych dla firmy rynkach. Czy zmiany dotkną również użytkowników z Polski?

Kluczowe rynki będą płacić więcej

Można by powiedzieć, że w ostatnie ruchy, jakie wykonuje Netflix, mogą mocno zniechęcić klientów. Przedsiębiorstwo ponownie uruchomiło system weryfikujący na współdzielonych kontach. Jest to dość problematyczne dla osób, które nie mają dostępu do konta mail, na którym założony jest profil na platformie. Tam bowiem wysyłany jest specjalny kod weryfikacyjny.

Przeczytaj także: Netflix utrudnia dzielenie się kontem. Czy to koniec?

Teraz okazuje się, że Netflix zmienia plany abonamentowe dla swoich kluczowych rynków. Mowa tutaj o Ameryce Północnej, a konkretnie USA oraz Kanadzie. Zmieniony plan płacowy dla osób, które płacą już abonament, będzie wprowadzany stopniowo. Nowi użytkownicy będą musieli płacić już nowe ceny.

Jak wyglądać będzie teraz oferta? W USA podstawowy plan, czyli Basic kosztował 8,99 USD. Teraz wzrośnie on do 9,99 USD. Plan Standard z 13,99 USD wzrośnie do 15,49 USD, zaś plan Premium będzie kosztował teraz 19,99 USD, czyli o dwa dolary więcej niż przed zmianami. Nie ma informacji na temat tego, czy platforma planuje zmienić ceny abonamentu w innych krajach. Trzeba mieć to jednak na uwadze. Netflix skomentował zmiany cen abonamentu chęcią oferowania wysokiej jakości rozrywki.

Źródło: TheVerge